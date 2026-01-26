وجّهت السفارة الإيرانية في لبنان "شكرًا من القلب إلى لبنان وشعبه الأبيّ، على وقفته المشرّفة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مراسم التضامن اليوم".

وقالت السفارة الإيرانية، في منشور على حسابها على منصّة "إكس": "هذا الشعب العظيم يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته، وما غمرنا به من عاطفة جيّاشة هو خير دليل على أنّ القلوب متصلة والروح واحدة".

وأضافت: "علاقتنا رباط أخوّة لا ينفصم، سنبقى معًا فيه، كتفًا إلى كتف، نواجه التحدّيات ونبني مستقبلًا عزيزًا يليق بكرامتنا".

وكان حزب الله قد أقام لقاءً جماهيريًا حاشدًا، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، للتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة وشعبها الأَبِي في مواجهة التخريب والتهديد الأميركي - الصهيوني، وتنديدًا بالإساءة لمقام المرجع الكبير آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي (دام حفظه).

الكلمات المفتاحية