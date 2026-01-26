كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي العدو يواصل اعتداءاته.. والإعلامي علي نور الدين شهيدًا جراء غارة الحوش- صور 

لبنان

السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته
لبنان

السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته

2026-01-26 18:43
34

وجّهت السفارة الإيرانية في لبنان "شكرًا من القلب إلى لبنان وشعبه الأبيّ، على وقفته المشرّفة إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مراسم التضامن اليوم".

وقالت السفارة الإيرانية، في منشور على حسابها على منصّة "إكس": "هذا الشعب العظيم يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته، وما غمرنا به من عاطفة جيّاشة هو خير دليل على أنّ القلوب متصلة والروح واحدة".

وأضافت: "علاقتنا رباط أخوّة لا ينفصم، سنبقى معًا فيه، كتفًا إلى كتف، نواجه التحدّيات ونبني مستقبلًا عزيزًا يليق بكرامتنا".

وكان حزب الله قد أقام لقاءً جماهيريًا حاشدًا، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، للتضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة وشعبها الأَبِي في مواجهة التخريب والتهديد الأميركي - الصهيوني، وتنديدًا بالإساءة لمقام المرجع الكبير آية الله العظمى الإمام السيد علي خامنئي (دام حفظه).

الكلمات المفتاحية
لبنان السفارة الإيرانية في لبنان الشعب اللبناني
إقرأ المزيد
المزيد
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين جريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين جريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
لبنان منذ 7 دقائق
العدو يواصل اعتداءاته.. والإعلامي علي نور الدين شهيدًا جراء غارة الحوش- صور 
العدو يواصل اعتداءاته.. والإعلامي علي نور الدين شهيدًا جراء غارة الحوش- صور 
لبنان منذ 10 دقائق
السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته
السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته
لبنان منذ 23 دقيقة
لقاء جماهيري حاشد في الضاحية الجنوبية تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي
لقاء جماهيري حاشد في الضاحية الجنوبية تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
العدو يواصل اعتداءاته.. والإعلامي علي نور الدين شهيدًا جراء غارة الحوش- صور 
العدو يواصل اعتداءاته.. والإعلامي علي نور الدين شهيدًا جراء غارة الحوش- صور 
لبنان منذ 10 دقائق
السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته
السفارة الإيرانية: شكرًا من القلب لشعب لبنان العظيم الذي يثبت دائمًا أنّ الوفاء شيمته
لبنان منذ 23 دقيقة
كلمة الشيخ نعيم قاسم خلال اللقاء التضامني الجماهيري الكبير مع إيران والإمام الخامنئي
كلمة الشيخ نعيم قاسم خلال اللقاء التضامني الجماهيري الكبير مع إيران والإمام الخامنئي
كلام الأمين منذ ساعة
الشيخ قاسم: معنيون بمواجهة التهديد الأميركي لإيران ولدينا كل الصلاحية للتصدي له
الشيخ قاسم: معنيون بمواجهة التهديد الأميركي لإيران ولدينا كل الصلاحية للتصدي له
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة