واصل جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، اعتداءاته على لبنان وسيادته ومواطنيه، حيث أدّت غارة نفذها الطيران الصهيوني المسيّر على سيارة في منطقة الحوش في مدينة صور إلى استشهاد الإعلامي الشيخ علي نور الدين، وفق قناة "المنار".

وأعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "غارة العدو "الإسرائيلي" على مدينة صور أدّت إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وكانت قد استهدفت دبابة صهيونية أحد المنازل في منطقة السلم عند أطراف بلدة عيترون بقذيفتين، في حين أطلقت قوات العدو رشقات رشاشة من الموقع المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في هونين باتجاه أطراف بلدتي حولا ومركبا.

وقبل ذلك، أطلقت قوات العدو الصهوني النار باتجاه مجموعة من الأهالي كانوا يقومون باستصلاح أرض زراعية شرق بلدة يارون الحدودية، ما أدى إلى تضرر إحدى الآليات التي كانوا يستخدمونها دون الإفادة عن وقوع إصابات.

هذا، واعتدت محلّقات الاحتلال بالقنابل الصوتية على محيط الموقع المستحدث للجيش اللبناني في "خلة المحافر" جنوب بلدة عديسة.

