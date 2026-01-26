كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين جريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين جريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين

2026-01-26 19:00
أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله بشدة جريمة الاغتيال الغادرة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي" بحق الإعلامي وإمام بلدة ‏الحوش في مدينة صور؛ الشيخ علي نور الدين، اليوم الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026.

ورأت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن هذا الاعتداء "يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، ويضاف إلى سجل العدو المليء ‏بالجرائم الوحشية بحق الإعلاميين والمدنيين والإنسانية جمعاء".‏

وقالت: "إن استهداف الإعلامي الشهيد الشيخ علي نور الدين يُنذر بخطورة تمادي العدو في اعتداءاته لتطاول الجسم الإعلامي بكل ‏أشكاله ومسمياته، استمرارًا في سياسة الاغتيالات الممنهجة ومحاولات إسكات كلمة الحق والصوت الحر، ما يستدعي من ‏الإعلاميين كافة ووزارة الإعلام والهيئات والنقابات والمؤسسات الإعلامية، والشخصيات السياسية والفكرية، التحرك ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل المحلية والعربية والدولية لاسيما الحقوقية والقانونية والإنسانية للجم هذا التوحش الصهيوني".‏

وختم البيان: "إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تتقدم بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد، ومن الجسم الإعلامي اللبناني، سائلة ‏المولى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".

