أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، عن أنّه استعاد رفات ضابط الشرطة "ران غويلي" الذي كان آخر أسير صهيوني في قطاع غزة.

وقال الجيش الصهيوني، في بيان، إنّ "استعادة جميع الأسرى الأحياء والمتوفّين في غزة تُكمل بندًا أساسيًا في الجزء الأول من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع".

وذكَر جيش الاحتلال أنّ هذه الخطوة "تنسجم مع خطة الرئيس الأميركي" التي أشار إلى أنّها "مشروطة بإعادة جميع الأسرى الأحياء" و"بذل حركة حماس جهدًا كاملًا بنسبة 100 في المئة للعثور على جميع الأسرى القتلى وإعادتهم"، وفق تعبيره.

وسبق ذلك، اليوم، ما ذكرته "هيئة البثّ الإسرائيلية" بأنّ "الكابينت" السياسي - الأمني" (المجلس الوزاري - الأمني المصغر) قرّر، الليلة الماضية، إعادة فتح معبر رفح وتحت رقابة "إسرائيلية" كاملة"، مشيرةً إلى أنّ فتح المعبر "مشروط بإعادة جثة الأسير "ران غويلي".

جدير ذكره أنّه جرى الإعلان والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال "قمة شرم الشيخ للسلام" في مصر، يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر بحضور قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

وخلال القمة، وصف ترامب الاتفاق بأنّه "وثيقة شاملة ستوضح القواعد واللوائح"، مشيرًا إلى أنّه "ستكون هناك، بموجب الاتفاق، عمليات للعثور على جثث الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة".

