كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية

خاص العهد

بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير
خاص العهد

بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير "البيجر" في مسرح رسالات - الغبيري

2026-01-26 20:15
83
موسى الحسيني - مصور
63 مقالاً

نظمت وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله ومؤسسة الجرحى، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري مسرح رسالات، احتفال توقيع المجموعة القصصية "الساعة الثالثة والنصف"، والتي تروي مقتطفات من قصص جرحى تفجير "البيجر" للكاتبة الإيرانية فائضة غفار حدادي- ترجمة مريم ميرزاده.

وقد تخلل حفل توقيع الكتاب، كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وكلمة مدير عام مؤسسة الجرحى محمد دكروب.

الكلمات المفتاحية
لبنان بلدية الغبيري مؤسسة الجرحى
إقرأ المزيد
المزيد
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
خاص العهد منذ 3 ساعات
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
خاص العهد منذ 3 ساعات
بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير
بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير "البيجر" في مسرح رسالات - الغبيري
خاص العهد منذ 3 ساعات
وقفة تضامنية في صور دعمًا لإيران ورفضًا للإساءة للإمام الخامنئي
وقفة تضامنية في صور دعمًا لإيران ورفضًا للإساءة للإمام الخامنئي
خاص العهد منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
تنديد واسع بجريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
تنديد واسع بجريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
لبنان منذ ساعة
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
خاص العهد منذ 3 ساعات
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
خاص العهد منذ 3 ساعات
بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير
بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير "البيجر" في مسرح رسالات - الغبيري
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة