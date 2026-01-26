نظمت وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله ومؤسسة الجرحى، الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري مسرح رسالات، احتفال توقيع المجموعة القصصية "الساعة الثالثة والنصف"، والتي تروي مقتطفات من قصص جرحى تفجير "البيجر" للكاتبة الإيرانية فائضة غفار حدادي- ترجمة مريم ميرزاده.

وقد تخلل حفل توقيع الكتاب، كلمة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة وكلمة مدير عام مؤسسة الجرحى محمد دكروب.

