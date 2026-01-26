كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي صنعاء تتهم الأطراف التابعة للسعودية بعرقلة اتفاق مسقط لتبادل الأسرى

خاص العهد

خاص العهد

تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك

2026-01-26 20:24
69
مهدي شحادي - معد
29 مقالاً

صحافي لبناني

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

إعداد: مهدي شحادي 
تضامنًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي في مواجهة التخريب والتهديد الأميركي -الصهيوني وتنديدًا بالإساءة لمقام المرجع الكبير الإمام السيد علي الخامنئي، أقيم لقاء تضامني وجماهيري كبير في حسينية مقام السيدة خولة (ع) في مدينة بعلبك.
 وشدّد المجتمعون على التضامن والوقوف إلى جانب إيران الثورة وسيدها بوجه التهديدات الأميركية والصهيونية.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
خاص العهد منذ 3 ساعات
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
خاص العهد منذ 3 ساعات
بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير
بالصور| حفل توقيع كتاب يتضمن قصصًا لجرحى تفجير "البيجر" في مسرح رسالات - الغبيري
خاص العهد منذ 3 ساعات
وقفة تضامنية في صور دعمًا لإيران ورفضًا للإساءة للإمام الخامنئي
وقفة تضامنية في صور دعمًا لإيران ورفضًا للإساءة للإمام الخامنئي
خاص العهد منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
أكثر من 3500 مثقف وإعلامي وكاتب إيراني: دفاعنا ثابت عن الإمام الخامنئي 
أكثر من 3500 مثقف وإعلامي وكاتب إيراني: دفاعنا ثابت عن الإمام الخامنئي 
إيران منذ 49 دقيقة
تنديد واسع بجريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
تنديد واسع بجريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
لبنان منذ ساعة
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي.. لقاءٌ جماهيري كبير في بعلبك
خاص العهد منذ 3 ساعات
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
الضاحية الجنوبية تحتشد تضامنًا مع إيران والإمام الخامنئي ورفضًا للتهديدات الأميركية
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة