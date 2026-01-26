Your browser does not support the video tag.

إعداد: مهدي شحادي

تضامنًا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي في مواجهة التخريب والتهديد الأميركي -الصهيوني وتنديدًا بالإساءة لمقام المرجع الكبير الإمام السيد علي الخامنئي، أقيم لقاء تضامني وجماهيري كبير في حسينية مقام السيدة خولة (ع) في مدينة بعلبك.

وشدّد المجتمعون على التضامن والوقوف إلى جانب إيران الثورة وسيدها بوجه التهديدات الأميركية والصهيونية.



الكلمات المفتاحية