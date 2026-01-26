أكّد آية الله الشيخ عيسى قاسم، أنّ "سياسة الطغيان تسارع في التحضير لحكم الإسلام"، مشيرًا إلى أنّ "الطريق في ظل الحكم الظالم البهيمي صحوة عقلية فطرية انفجارية تطالب بالحكم الإسلامي".

وأوضح آية الله قاسم، في منشور على منصة "أكس"، أنّ "سياسة الطغيان والأنا والكفر والجاهليّة في الأرض تسارع في التحضير لحكم الإسلام، بما تستعجله من تقديم أخطر وأخسَّ وأسفل وأبشع واقع يمكن أنْ تواجهه الإنسانيّة على المستوى الرّوحي والخلقي والأمني، وحتى على مستوى لقمة العيش المتواضعة".

وقال: "الطريق في ظلّ الحكم الظالم البهيمي والعنجهيّة الاستكباريّة الجادّة كلّ الجد في تحطيم بقيّة القيم التي لا تقوم من دونها الحياة، والاستخفاف بحياة الملايين، والتمتّع بسفك الدماء، والاستهزاء العلني بقيمة الشعوب والأمم، الطريق في ظلّ هذا الواقع ليس بعيدًا، بل قريب جدًّا ليوم صرخة من الضمير العالمي، وصحوة عقليّة وفطريّة انفجاريّة تطالب بالروح والدماء والأشلاء بالحكم الإسلامي الإلهي العادل الذي يعطي حياة الإنسان معناها الكبير، وسعادتها الدائمة وأمنها وكرامتها المستحقة عند الله من خلال إحقاق الحقّ وإبطال الباطل ونشر راية العدل والأمن والسلام".

