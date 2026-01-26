أعرب السويسري جوزيف بلاتر؛ الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تأييده لعدم ذهاب المشجعين إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال مونديال 2026 (11 حزيران/يونيو - 19 تموز/يوليو) لأسباب أمنية.

وقال بلاتر، في رسالة نشرها الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، عبر منصة إكس: "للمشجعين، نصيحة واحدة: تجنبوا الولايات المتحدة! أعتقد أن مارك بيث (محام متخصص في مكافحة الفساد) محق في التشكيك في تنظيم هذه النسخة من كأس العالم"، مستعيدًا مقتطفات من مقابلة لبيث نشرتها صحيفة "تاغيسانتسايغر" (Tages-Anzeiger) السويسرية.

وكان بيث صرح الخميس بشأن الولايات المتحدة: "ما نشهده داخليًا، من تهميش للمعارضين السياسيين وإساءات من خدمات الهجرة، وغيرها، لا يحفز المشجعين على التوجه إلى هناك".

ويذهب المحامي السويسري، المتخصص في قضايا الفساد والمكلف من بلاتر بين عامي 2011 و2014 بوضع مقترحات إصلاحية لفيفا، إلى أبعد من ذلك في توضيح موقفه.

وأضاف بيث: "على أي حال، ستشاهدون المباريات بشكل أفضل عبر التلفاز. عند وصولهم، يجب أن يتوقع المشجعون أنه إذا لم يتصرفوا بشكل جيد مع السلطات فسيُعادون مباشرة إلى بلادهم. إذا كانوا محظوظين".

وكان بلاتر (89 عامًا) الذي يوجه انتقادات مستمرة لجاني إنفانتينو الرئيس الحالي لفيفا، شغل المنصب حتى عام 2015 حين أجبرته سلسلة فضائح على الاستقالة. وبعد اتهامات بالاحتيال، تمت تبرئة بلاتر والفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي سابقًا، نهائيًا أمام القضاء السويسري في عام 2025.

ومع تصاعد التوتر على خلفية رغبة الولايات المتحدة في ضم غرينلاند وتهديداتها بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول الأوروبية المعارضة لذلك، بدأت ترتفع في أوروبا أصوات تتحدث عن احتمال مقاطعة، أو حتى إلغاء مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

