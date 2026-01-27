كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران تؤكّد جهوزيتها العسكرية وتشدّد على النهج الدبلوماسي
إيران تؤكّد جهوزيتها العسكرية وتشدّد على النهج الدبلوماسي

2026-01-27 10:52
مهاجراني: جهوزية إيران العسكرية كاملة لحماية المصالح الوطنية
أكّدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أنّ جهوزية البلاد العسكرية كاملة لحماية المصالح الوطنية، وأن البلاد مستعدة لأي طارئ في ظلّ أجواء التهديدات بالحرب.

وفي مؤتمرها الصحافي الأسبوعي اليوم الثلاثاء (27 كانون الثاني/ يناير 2026)، شدّدت مهاجراني على أنّ "جميع الخيارات مطروحة أمامنا"، مشيرةً إلى أنّ نهج الحكومة هو النهج الدبلوماسي.

وأمس الاثنين، ردّ مسؤول عسكري رفيع في مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران على التهديدات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين عسكريين "إسرائيليين" وأميركيين بالقول "إنّ تصوّر تنفيذ عملية "محدودة وسريعة ونظيفة" ضدّ إيران نابع من تقديرات خاطئة وفهم ناقص لقدرات طهران الدفاعية والهجومية".

وأكد المسؤول أنّ إيران "لن تكون البادئة بأيّ حرب، لكنّها لن تسمح لأيّ تهديد لأمنها القومي بالوصول إلى مرحلة التنفيذ، حتّى في مراحله الأولى".

وزير الأمن الإيراني: إيران واجهت مؤامرات عديدة لزعزعة البلاد وأفشلتها

من جهته، أكد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الثلاثاء، أنّ إيران شهدت مؤامرات عديدة لزعزعة الوحدة الوطنية وإضعاف البلاد، "لكنها فشلت".

وقال خطيب: "لا يمكن لأي تهديد أن يزعزع وحدة صف الشعب الإيراني". كما شدّد على أن "الوحدة الوطنية للشعب الإيراني هي أصل الصمود والمقاومة أمام كلّ تهديد".

