موقع العهد الاخباري

فنزويلا تردّ على واشنطن: لا نقبل أوامر خارجية بشأن نفطنا
2026-01-27 10:56
رودريغيز ردًا على بيسنت: حكومتنا تطيع الشعب
وصفت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريغيز، تصريحات وزير خزانة الولايات المتحدة سكوت بيسنت، بشأن النفط الفنزويلي، بـ"غير اللائقة والمسيئة"، مؤكّدةً أنّ شعب فنزويلا "لا يقبل أوامر من أي طرف خارجي". 

جاء ذلك ردًا على تصريحات بيسنت، التي قال فيها إنّ حكومته ستدير بيع النفط و"موارد أخرى" تابعة لفنزويلا، وهو ما رفضته رودريغيز بشدة، خلال فعالية رسمية خُصصت لمناقشة إصلاح قانون المحروقات.

وقالت رودريغيز، إنّ شعب فنزويلا "لديه حكومة، وهذه الحكومة تطيع الشعب"، مضيفةً أنّ "العلاقة تبادلية بين الشعب الفنزويلي وسلطاته ومؤسساته".

وأردفت: "أنا سعيدة لأنني نلت شرف تمثيل الفنزويليين والفنزويليات وطاعة الشعب الفنزويلي في هذا المنعطف الصعب الذي تمر به فنزويلا.. ليس لدينا أي طرف خارجي آخر لنطيعه". 

وتعليقًا على التهديدات التي تطالها، ذكرت رودريغيز: "نحن لا نخاف، كما أنّنا لا نخشى إقامة علاقات مبنيّة على الاحترام مع الولايات المتحدة، ولكن يجب أن تكون علاقات على أساس احترام القانون الدولي، والحد الأدنى من الاحترام الإنساني في العلاقات الشخصية، واحترام لكرامة فنزويلا وتاريخها"، مشدّدةً على أنّ "الفنزويليين مستعدون لذلك".

كما أوضحت أنّ على بلادها أن "تتحوّل من كونها الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في الكوكب، إلى دولة عملاقة إنتاجيًا إلى جانب روسيا والولايات المتحدة والسعودية". 

وقالت رودريغيز إنّ "فنزويلا تسجل اليوم أعلى احتياطيات نفط، ما يجعلها بلدًا جذابًا للاستثمار والإنتاج، في إطار من الأمان القانوني".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية النفط فنزويلا
