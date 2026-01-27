كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
منظمة الهجرة الدولية: ارتفاع وتيرة عودة السودانيين رغم استمرار التحديات الأمنية

2026-01-27 10:59
منظمة الهجرة الدولية: عودة نحو 3 ملايين نازح سوداني إلى مدنهم
85

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس الاثنين (26 كانون الثاني/ يناير 2026)، أن ملايين السودانيين عادوا إلى ما يقارب 2500 موقع في 9 ولايات سودانية.

وأشارت المنظمة إلى أن "معدلات العودة سجلت ارتفاعًا بنسبة 10%، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية".

وأوضحت المنظمة، في تقرير عن الفترة الممتدة من 1 إلى 30  تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "البيانات تم جمعها من أكثر من 12 ألف موقع في 185 منطقة محلية في جميع ولايات السودان".

ولفتت إلى أنّ "83% من العائدين كانوا نازحين داخليًا، مقابل 17% عادوا من خارج البلاد".

وبيّنت أنّ "الأطفال دون 18 عامًا شكّلوا 55% من العائدين من النزوح الداخلي، و45% من العائدين من الخارج".

كما أكدت أنّ "عدد النازحين داخليًا في السودان لا يزال مرتفعًا، إذ بلغ 9 ملايين و258 ألفًا و273 نازحًا موزعين على أكثر من 11 ألف موقع في 185 منطقة".

وأضاف تقرير منظمة الهجرة الدولية، أنّ "عدد النازحين انخفض في 11 ولاية، فيما ارتفع في ولايات وسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور وغربها، إلى جانب جنوب كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".

