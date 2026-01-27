كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي  التوقعات الكارثية للحرب الشاملة في المنطقة محور اهتمام الصحف الإيرانية

فلسطين

غزة.. خروقات
فلسطين

غزة.. خروقات "إسرائيلية" متواصلة بعد العثور على جثة آخر "محتجز "

2026-01-27 11:04
157

 في اليوم الـ١٠٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي التفاح شرقي مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وبعد العثور على جثة محتجز "إسرائيلي"، فجّر الجيش "الإسرائيلي" منازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" عشرات القذائف المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار صوب المناطق الشرقية من مدينة غزة.

واعلن الجيش "الإسرائيلي" الاثنين أنه عثر على جثة الشرطي المفقود بعد نبش عشرات القبور بحي التفاح.

وصباح اليوم الثلاثاء نفّذت طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت مروحيات "إسرائيلية" النار على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" بالتزامن مع إطلاق نار شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت  الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار في بحر جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٤٨٩، إضافة إلى ١٣٤١ مصابًا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال ٧١٤ شهيدًا.
 
وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى  ٧١٦٦٠ شهيدًا و ١٧١٤١٩ مصابًا منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
قطاع غزة.. المكان الأخطر عالميًا على الإعلام والعمل الإنساني
قطاع غزة.. المكان الأخطر عالميًا على الإعلام والعمل الإنساني
فلسطين منذ 5 ساعات
العدوان على غزة.. نسف منازل في رفح وإطلاق نار جنوب وشمال القطاع
العدوان على غزة.. نسف منازل في رفح وإطلاق نار جنوب وشمال القطاع
فلسطين منذ 8 ساعات
وزارة الأوقاف بغزّة: الاحتلال دمر 40 مقبرة ونبش مئات القبور وألقى الجثامين خارجها
وزارة الأوقاف بغزّة: الاحتلال دمر 40 مقبرة ونبش مئات القبور وألقى الجثامين خارجها
فلسطين منذ 18 ساعة
أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
هل ينجح
هل ينجح "التكنوقراط" بما فشل به السياسيون
مقالات منذ 3 ساعات
إسقاط إيران كإستراتيجية: من فلسطين إلى قلب آسيا
إسقاط إيران كإستراتيجية: من فلسطين إلى قلب آسيا
مقالات منذ 4 ساعات
قطاع غزة.. المكان الأخطر عالميًا على الإعلام والعمل الإنساني
قطاع غزة.. المكان الأخطر عالميًا على الإعلام والعمل الإنساني
فلسطين منذ 5 ساعات
الجيش
الجيش "الإسرائيلي" يحذّر: إعمار غزة دون تفكيك حماس من سلاحها يعمّق التهديد
عين على العدو منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة