في اليوم الـ١٠٩ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بنيران الجيش "الإسرائيلي" في حي التفاح شرقي مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وبعد العثور على جثة محتجز "إسرائيلي"، فجّر الجيش "الإسرائيلي" منازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلق الجيش "الإسرائيلي" عشرات القذائف المدفعية بالتزامن مع إطلاق نار صوب المناطق الشرقية من مدينة غزة.

واعلن الجيش "الإسرائيلي" الاثنين أنه عثر على جثة الشرطي المفقود بعد نبش عشرات القبور بحي التفاح.

وصباح اليوم الثلاثاء نفّذت طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت مروحيات "إسرائيلية" النار على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصفت المدفعية "الإسرائيلية" بالتزامن مع إطلاق نار شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار في بحر جنوبي قطاع غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ٤٨٩، إضافة إلى ١٣٤١ مصابًا، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال ٧١٤ شهيدًا.



وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى ٧١٦٦٠ شهيدًا و ١٧١٤١٩ مصابًا منذ بداية العدوان في ٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٣.

