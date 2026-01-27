كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2026-01-27 12:47
سلّطت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" الضوء على تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" يُفيد بأن ""إسرائيل" معنيّة بتوقيع ترتيب أمني مع الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، يضمن استمرار المساعدة العسكرية الأميركية في السنوات المقبلة".

وأضافت الصحيفة أن ""إسرائيل" تستعد لإجراء محادثات بهذا الشأن مع إدارة الرئيس دونالد ترامب".

وبالتوازي مع هذا التقرير، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مطلع شهر  كانون الثاني، في مقابلة مع مجلة "الإيكونيميست"، أن ""إسرائيل" تطمح إلى إنهاء المساعدات الأمنية الأميركية بالكامل خلال عشر سنوات".

وقال نتنياهو: "أريد إلغاء المساعدة الأمنية الأميركية كليًا خلال عشر سنوات". وأضاف أنه عرض هذا الموقف أيضًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما قبل نحو عشرة أيام في منتجع مار-إيه-لاغو".

وأشار نتنياهو إلى أن السعي نحو الاستقلال الأمني، بما في ذلك إنهاء المساعدة الأميركية، يندرج ضمن رؤية أشمل لتعزيز السيادة وقدرة "إسرائيل" على الدفاع عن نفسها بقواها الذاتية، وفق زعمه. وفي الوقت نفسه شدّد على أنه ينوي "مواصلة النضال من أجل الحفاظ على ولاء الشعب الأميركي" على حد تعبيره.

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني
