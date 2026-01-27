كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

وفد من أهالي الأسرى والمعتقلين يزور رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي 
لبنان

2026-01-27 13:04
الوفد سلّم رئيسة البعثة مذكرة موقّعة من جميع عوائل الأسرى المعتقلين
قام وفد من أهالي الأسرى والمعتقلين بزيارة رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان أنييس دور، حيث سلمها مذكرة موقّعة من جميع عوائل الأسرى المعتقلين طالبين من الصليب الأحمر الدولي العمل بكل ما يملك من قوة على كشف مصير الأسرى والمعتقلين، وتأمين كافة مستلزمات الحياة اللائقة لهم.

وشكر الوفد لرئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي اهتمامها بهذا الملف الإنساني، فيما أكّدت بدورها متابعتها الحثيثة لهذا الملف، كما رئيس البعثة داخل فلسطين المحتلة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الأسرى والمعتقلون
