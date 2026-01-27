أضافت التطورات الدراماتيكية الأخيرة في المشهد السوري، وتحديدًا في الشمال الشرقي من البلاد، المزيد من التحديات للعراق، وحتمت على الجهات السياسية والأمنية العراقية، مراجعة الخطط، لسدّ الثغرات والتحسّب لكلّ الاحتمالات، والحؤول دون تكرار ما حصل في صيف عام 2014، حينما اجتاحت عصابات "داعش" الإرهابية مساحاتٍ واسعةً، وكادت أن تدخل العاصمة بغداد والمدن الدينية المقدسة، لولا صدور فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية، وتأسيس الحشد الشعبي، ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطرافٍ أخرى.

لعلّ التحدي الأكبر والأخطر الذي يواجه العراق، بعد انحسار نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وخروج العديد من السجون التي تضم آلاف الإرهابيين عن سيطرتها، يتمثّل في إمكانية استعادة بعضٍ أو أغلب هؤلاء الإرهابيين حريتهم، وإعادة تنظيم صفوفهم، واستعادة نشاطهم.

وربما تكون عملية نقل سبعة آلاف إرهابي "داعشي" كانوا قابعين في السجون السورية إلى العراق، خطوةً من بين جملة خطواتٍ وإجراءاتٍ لمنع حدوث السيناريوهات السيئة والخطيرة والمهدِّدة للأمن القومي العراقي.

وقد تباينت الآراء والتقييمات لأبعاد وإيجابيات وسلبيات مثل هذه الخطوة، فالرأي الإيجابي، يستند إلى حقيقة أن ترك تلك الأعداد الكبيرة تحت سيطرة وتحكّم السلطات السورية الحاكمة، لن يكون خيارًا جيدًا، لأن النظام الحاكم حاليًا في دمشق ضعيف وغير قادر على مسك زمام الأمور في عموم الجغرافية السورية بإحكام، في ظلّ وجود حالة رفضٍ واسعةٍ له، وخصوصًا من قبل مكوّنات الأقليات، كالعلويين، والمسيحيين، والدروز، والأكراد، عكستها خلال الشهور الماضية، مواجهاتٌ وصداماتٌ وتصفياتٌ وتفجيراتٌ، لا تختلف في جانبٍ كبيرٍ منها عن أساليب تنظيم "داعش" الدموية الإجرامية.

والسبب الآخر لذلك، هو أن هناك جماعاتٍ وفصائل تابعة لـ"جبهة النصرة" التي كان يتزعمها الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تُعدّ جزءًا من منظومة إدارة الدولة السورية، وفي ذات الوقت ما زالت تتبنّى النهج التكفيري الإجرامي، وتتعاطف مع العناصر الإرهابية، ولا يُستبعد أن تعمل على إطلاق سراح الإرهابيين في حال بقوا على الأراضي السورية وتحت إشراف وإدارة الأجهزة الرسمية، لتقوم بتأهيلهم وتسويقهم وتصديرهم إلى أماكن أخرى، لتُعاد بذلك دورة الإرهاب التكفيري في العراق وغيره مرةً أخرى.

في المقابل، من شأن قيام الحكومة العراقية بوضع اليد على آلاف الإرهابيين من العراقيين وغير العراقيين، وبمستوياتٍ مختلفةٍ، وإخضاعهم للتحقيقات والمحاكمات، فضلًا عن توفير قاعدة البيانات المتكاملة عنهم، أن يختصر ويُوفّر الكثير من الوقت والجهد والمال المطلوب لملاحقتهم، ووضع الخطط، وتوفير الإمكانات المطلوبة لملاحقتهم فيما لو فرّوا من السجون السورية، والبحث في كيفية درء خطرهم وإجرامهم عن البلاد.

وبحسب المعلومات والتقارير الرسمية وغير الرسمية، فإن من بين السبعة آلاف سجينٍ إرهابي، ممّن يُفترض نقلهم إلى سجن "سوسة" في السليمانية، وسجن "كوبر" في بغداد، وسجن "الحوت" في ذي قار، عناصرَ قياديةً، مسؤولةً عن التخطيط والتنفيذ لعملياتٍ إرهابيةٍ كبيرةٍ، حصدت أرواح عشرات أو مئات المواطنين الأبرياء في أعوامٍ سابقةٍ.

وبينما يُشكّك البعض، ويذهب إلى أن الولايات المتحدة الأميركية، أرغمت الحكومة العراقية على القبول بنقل هؤلاء الإرهابيين إلى العراق، تؤكّد قياداتٌ وشخصياتٌ سياسيةٌ مختلفةٌ، وتحديدًا في الإطار التنسيقي الشيعي، "أن قرار الحكومة باستقبال الإرهابيين المعتقلين في سوريا هو قرارٌ عراقيٌّ تمّ بعد دراساتٍ ونقاشاتٍ مستفيضةٍ، وهو مبنيٌّ على رؤيةٍ استباقيةٍ لحماية البلد والمنطقة من خطر الإرهاب والإرهابيين".

في مقابل كلّ ذلك، يعتقد أصحاب الرأي السلبي لخطوة نقل الإرهابيين من سورية إلى العراق، بأن استقبال عددٍ كبيرٍ، ومن بينهم قياداتٌ إجراميةٌ خطيرةٌ، يرتّب أعباءً ماليةً وأمنيةً كبيرةً على الدولة، ناهيك عن أن احتمالات هروبٍ أو تهريب بعضٍ من هؤلاء الإرهابيين، تبقى غير مستبعدةٍ، وفيما لو حصلت، فإن ذلك يعني في ما يعنيه، تعريض أمن الوطن والمواطنين لخطرٍ جدّيٍّ كبيرٍ، خصوصًا وأن أغلب تلك العناصر الإرهابية، ربما يمكن أن تكون لديها ارتباطاتٌ وحواضن وموطئُ قدمٍ في الداخل العراقي، حتى إنّ البعض يصفهم بـ"القنبلة الموقوتة"، القابلة للانفجار في أيّ وقتٍ.

مجمل الوقائع والشواهد، تؤكّد وتُثبت أن الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في العراق، تختلف تمامًا عمّا كانت عليه في عام 2014 وما قبله، وأن أيّ مخطّطٍ تخريبيٍّ "داعشيٍّ"، سيواجه بردودٍ وإجراءاتٍ حازمةٍ وقويةٍ من قبل المنظومات الأمنية والعسكرية العراقية على اختلاف مسمّياتها وعناوينها.

في ذات الوقت، إن ما ينبغي التنبيه والتأكيد عليه هو أن انزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية في سورية نحو المزيد من الفوضى والارتباك والاضطراب، يقتضي اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأهّب، ووضع أسوأ الاحتمالات بعين الاعتبار.

