قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (27 كانون الثاني/ يناير 2027)، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد تسلّم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي طلبًا للتأجيل من الحزب "الديمقراطي الكردستاني" وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ الحزبين طلبا التأجيل "بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بينهما".

وكانت الدائرة الإعلامية للمجلس قد نفت أخبارًا متداولة بشأن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

يُذكر أنّ ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددًا في المجلس البرلماني.

