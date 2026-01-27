يقترب نادي برشلونة من حسم التعاقد مع أربع مواهب شابة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم الفريق الرديف.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة قريب للغاية من التعاقد مع أربعة لاعبين شباب في مقدمتهم المصري حمزة عبد الكريم لاعب نادي الأهلي المصري، إلى جانب الإنجليزي أغاي تافاريس جناح نورويتش، الهولندي جوينسلي أونشتاين قلب دفاع غينك البلجيكي وباتريسيو باسيفيكو مدافع ديفنسور سبورتينغ الأوروغوياني.

وبالنظر إلى صغر سنهم؛ إذ لم يبلغ أيٌّ منهم سن العشرين عامًا بعد، فإنه من المنتظر أن ينضم هؤلاء اللاعبون إلى برشلونة أتلتيك (الفريق الرديف) بقيادة المدرب جوليانو بيليتي، مع ثقة النادي بإمكانية تطورهم لتعزيز صفوف الفريق الأول في المستقبل على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

وتأتي هذه الصفقات الأربع تماشيًا مع إستراتيجية برشلونة في اكتشاف المواهب وضمها بتكلفة منخفضة نسبيًّا، ثم صقلها وتطويرها من أجل تعزيز قوة الفريق الأول أو إعارتها وبيعها لاحقًا بمبالغ أكبر.

وفي ما يلي نبذة عن صفقات برشلونة الجديدة:

حمزة عبد الكريم (18 عامًا):

يلعب في مركز المهاجم الصريح وقد نال إعجاب كشافي برشلونة، خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أقيمت العام الماضي في قطر.

ويخطط برشلونة لضمه على سبيل الإعارة مع وجود بند خيار الشراء في الصيف القادم مقابل 3 ملايين يورو (نحو 3.2 مليون دولار) قد ترتفع إلى 5 ملايين يورو (نحو 5.4 مليون دولار)، وفقًا لبعض المتغيرات والحوافز، علمًا بأن البند الأخير يتعين على "البلوغرانا" تفعيله خلال الأسبوع الأول حزيران/يونيو 2026، إذا ما أراد ضم اللاعب المصري بشكل نهائي.

أغاي تافاريس (16 عامًا):

يمتلك الجناح الإنجليزي الشاب موهبة كبيرة لفتت أنظار العديد من الأندية، غير أن برشلونة سبق الجميع وقدم له مشروعًا يبدو أنه أقنعه بارتداء القميص الأزرق والأحمر.

ويعد تافاريس جناحًا مهاريًا للغاية على الجهة اليسرى كما يمكنه اللعب في مركز المهاجم الصريح، وهو أحد لاعبي منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا.

جوينسلي أونشتاين (18 عامًا):

ينظر إليه على أنه مدافع عصري، إذ يتمتع ببنية جسدية جيدة (طوله 1.88 متر) وسرعة وقدرة جيدة على التعامل مع الكرة ويلعب بقدمه اليسرى.

ويمثل أونشتاين منتخب هولندا تحت 17 عامًا، وكان ميلان مهتمًا بضمه لكن برشلونة تفوق على الفريق الإيطالي في سعيه لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه الشاب أندريس كوينكا إلى الدوري الإيطالي.

باتريسيو باسيفيكو (19 عامًا):

من المتوقع أن يضمه برشلونة على سبيل الإعارة مع امتلاك النادي الكتالوني خيار شراء نسبة من عقده، يتميز اللاعب بتعدد مراكزه إذ يستطيع اللعب قلبَ دفاع وظهيرًا أيسر.

ويتمتع باسيفيكو بمهارات فنية عالية فضلاً عن أنه لاعب قوي بدنيًا، وهو لاعب دولي مع منتخب أوروغواي تحت 20 عامًا.

ورأت صحيفة "آس" أنّ برشلونة ورغم امتلاكه أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة بصناعة المواهب وتصديرها، فإنه لا يتردد في التعاقد مع آخرين من خارج النادي، والصفقات المذكورة هي خير دليل على ذلك.

