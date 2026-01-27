كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
350 مليون دولار لمساعدة لبنان من البنك الدولي 

اعتصام وتظاهرة لقدامى موظفي الدولة وأساتذة التعليم الرسمي 

2026-01-27 18:34
ماهر قمر - مراسل
مراسل العهد/ البقاع الغربي 

شهدت ساحة بشارة الخوري في بيروت، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، اعتصامًا حاشدًا بدعوة من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، أعقبه تظاهرة مطلبية انطلقت في اتجاه مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة.
الاعتصام لم يقتصر على قدامى موظفي الدولة فحسب، بل شارك فيه أيضًا الأساتذة المتعاقدون، إلى جانب أساتذة الملاك في التعليم الرسمي، الذين حضروا من مختلف المناطق للمطالبة بإحقاق حقوقهم المعيشية والوظيفية، ورفض أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة.
المشهد في ساحة بشارة الخوري عكس حالة تعبئة واضحة: خيام نُصبت، مجموعات افترشت الأرض، الأعلام اللبنانية مرفوعة، واللافتات تعبّر عن مطالب موحّدة أبرزها تحسين الرواتب، تصحيح الأجور، تثبيت المتعاقدين، وتأمين حقوق المتقاعدين ضمن بنود الموازنة.
وتخلل الاعتصام كلمات لكل من: رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، والمؤهل أول المتقاعد في الجيش محمد عباس، والجندي المتقاعد عدنان فقيه. أكدت على أن تحرّكهم سلمي ومفتوح، حتى إقرار حقوقهم ومطالبهم.
 

لبنان مجلس النواب روابط التعليم الرسمي
اعتصام وتظاهرة لقدامى موظفي الدولة وأساتذة التعليم الرسمي 
اعتصام وتظاهرة لقدامى موظفي الدولة وأساتذة التعليم الرسمي 
