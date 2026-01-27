Your browser does not support the video tag.

شهدت ساحة بشارة الخوري في بيروت، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، اعتصامًا حاشدًا بدعوة من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، أعقبه تظاهرة مطلبية انطلقت في اتجاه مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد جلسة المجلس المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة.

الاعتصام لم يقتصر على قدامى موظفي الدولة فحسب، بل شارك فيه أيضًا الأساتذة المتعاقدون، إلى جانب أساتذة الملاك في التعليم الرسمي، الذين حضروا من مختلف المناطق للمطالبة بإحقاق حقوقهم المعيشية والوظيفية، ورفض أي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة.

المشهد في ساحة بشارة الخوري عكس حالة تعبئة واضحة: خيام نُصبت، مجموعات افترشت الأرض، الأعلام اللبنانية مرفوعة، واللافتات تعبّر عن مطالب موحّدة أبرزها تحسين الرواتب، تصحيح الأجور، تثبيت المتعاقدين، وتأمين حقوق المتقاعدين ضمن بنود الموازنة.

وتخلل الاعتصام كلمات لكل من: رئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، والمؤهل أول المتقاعد في الجيش محمد عباس، والجندي المتقاعد عدنان فقيه. أكدت على أن تحرّكهم سلمي ومفتوح، حتى إقرار حقوقهم ومطالبهم.



