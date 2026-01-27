أدانت جمعية العمل البلدي في بيان بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف الإعلامي الشيخ علي نور الدين يوم أمس الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، "في جريمة اغتيال ‏متعمّدة تُجسّد نهج العدو "الإسرائيلي" القائم على استباحة الدم، وتُضاف إلى سجله المثقل بالانتهاكات بحقّ الصحافيين والإعلاميين، ‏وبالاعتداءات الممنهجة على المدنيين العزّل‎."‎

وإذ أكدت جمعية العمل البلدي، بصفتها مؤسسة تُعنى بالشأن العام والعمل الإعلامي والتوثيقي، رفضها القاطع لهذا الاستهداف، فإنها ‏شددت على أنّ "هذه الجرائم لن تنال من إرادة الإعلاميين في أداء رسالتهم، ولن تمنعهم من الاستمرار في نقل الحقيقة والدفاع عن ‏القضايا العادلة، بعيدًا عن الترهيب‎."‎

وتقدمت الجمعية بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيد الشيخ علي نور الدين، وإلى الأسرة الإعلامية اللبنانية عمومًا، وزملائه خصوصًا، ‏داعيةً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لإدانة هذه الجريمة، والعمل على ‏محاسبة العدو الإسرائيلي على انتهاكاته المتكررة بحق الإعلاميين والمدنيين".‏

