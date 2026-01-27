كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
لبنان

جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين

2026-01-27 18:57
71

أدانت جمعية العمل البلدي في بيان بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف الإعلامي الشيخ علي نور الدين يوم أمس الاثنين 26 كانون الثاني/يناير 2026، "في جريمة اغتيال ‏متعمّدة تُجسّد نهج العدو "الإسرائيلي" القائم على استباحة الدم، وتُضاف إلى سجله المثقل بالانتهاكات بحقّ الصحافيين والإعلاميين، ‏وبالاعتداءات الممنهجة على المدنيين العزّل‎."‎

وإذ أكدت جمعية العمل البلدي، بصفتها مؤسسة تُعنى بالشأن العام والعمل الإعلامي والتوثيقي، رفضها القاطع لهذا الاستهداف، فإنها ‏شددت على أنّ "هذه الجرائم لن تنال من إرادة الإعلاميين في أداء رسالتهم، ولن تمنعهم من الاستمرار في نقل الحقيقة والدفاع عن ‏القضايا العادلة، بعيدًا عن الترهيب‎."‎

وتقدمت الجمعية بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيد الشيخ علي نور الدين، وإلى الأسرة الإعلامية اللبنانية عمومًا، وزملائه خصوصًا، ‏داعيةً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجاد لإدانة هذه الجريمة، والعمل على ‏محاسبة العدو الإسرائيلي على انتهاكاته المتكررة بحق الإعلاميين والمدنيين".‏

