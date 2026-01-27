واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، بدعم من تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية، في حين قفزت الفضة بأكثر من 8 % لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 5092.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة عند 5110.50 دولار أمس.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.1 % إلى 5088.40 دولارًا للأوقية.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، قوله: إن "نهج سياسات ترامب المربك هذا العام يصبّ في مصلحة المعادن النفيسة بوصفها استثمارًا تحوّطيًا. وتهديداته بفرض رسوم جمركية أعلى على كندا وكوريا الجنوبية كافية ليظل الذهب أحد خيارات الملاذ الآمن".

وأشار ووترر إلى أن "تدخل مسؤولين من أميركا واليابان لتهدئة تحركات الين أضعف الدولار، ما شكل عاملًا داعمًا لأسعار الذهب"، مضيفًا أن العملة الأميركية تتعرض أيضًا لضغوط مع اقتراب شبح إغلاق حكومي محتمل، إلى جانب تقلب سياسات ترامب، وهو ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أرخص للمستثمرين من خارج أميركا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية في أحدث التعاملات 6.1 % إلى 110.19 دولار للأوقية، بعد أن قفزت 8 % في وقت سابق، وبعد بلوغها مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 117.69 دولارًا أمس. وارتفعت الفضة بالفعل بأكثر من خمسين بالمئة منذ بداية العام.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 2697.45 دولارًا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 2918.80 دولارًا في الجلسة السابقة، فيما صعد البلاديوم 1.1 % إلى 2004.37 دولار.

وأمس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيرفع الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من السيارات والأخشاب والأدوية إلى 25 بالمئة، منتقداً سيول لعدم إقرار اتفاقية تجارية جرى التوصل إليها مع واشنطن.

وسبق لترامب أن هدد بفرض رسوم جمركية على كندا في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الصين في وقت سابق من الشهر الجاري.

