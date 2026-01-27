توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها، تشتد أحيانًا في المناطق الجنوبية مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط كذلك الثلوج على ارتفاع 1500 متر ويتوقع حدوث انفراجات.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجًا، بمنخفض جوي محدود الفاعلية يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانًا ينحسر يوم الخميس، مع بقاء بعض التقلبات المحلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 13و 19، في طرابلس بين9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًا يتحول اعتبارًا من الظهر إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانًا يرتفع معها موج البحر، تهطل أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها، تشتد أحيانًا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد وكذلك تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلًا إلى 1500متر.

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة موحلة في بدايتها، تشتد أحيانًا في المناطق الجنوبية مترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ويتوقع حدوث انفراجات.

الخميس: غائم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع فرص هطول أمطار خفيفة محلية وبعض الثلوج على ارتفاع 1800متر.

الجمعة: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية. يتحول مساء إلى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال أمطار خفيفة محلية ليلًا.

- الحرارة على الساحل من 13 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 4 إلى 11 درجة، في الداخل من 5 إلى 13 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها من 15 إلى 40 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85 %.

- حال البحر: مائج إجمالًا حرارة سطح الماء: 19 درجة.



