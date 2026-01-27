كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والصيني تناولت
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والصيني تناولت "أوضاعًا دولية متقلبة"

2026-01-27 20:04
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، خلال محادثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني دونغ جون، أنّ "هناك أحداثًا عديدة أثرت بشكل كبير في الوضع الدولي، وتستدعي تجارب فنزويلا وإيران من مؤسستينا تحليلًا مستمرًا للوضع الأمني واتخاذ الإجراءات المناسبة"، بينما رأى جون، أنّ المباحثات التي تناولت "أوضاعًا دولية متقلبة"، في غاية الأهمية.

وشدد وزير الدفاع الروسي، في بيان، عقب المحادثات، على أنه "في ظل التغيرات المتسارعة في الوضع العسكري والسياسي العالمي"، فإن "تبادل وجهات النظر بانتظام حول التعاون العسكري يعد أمرًا بالغ الأهمية".

وأعرب وزير الدفاع الروسي، عن استعداد بلاده لـ"الارتقاء بالتعاون الإستراتيجي بين الطرفين، إلى مستوى أعلى". وقال بيلوسوف: "روسيا مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز المشاورات الإستراتيجية بين القوات المسلحة للبلدين، وتعميق التعاون العملي في مجالات مثل العمليات المشتركة وتدريب الأفراد"، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأشار بيلوسوف، إلى أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين "تتطور بثبات"، وأن "التعاون بين القوات المسلحة الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني يتمتع بمستوى عالٍ من التنظيم".

وحسبما نقلت وسائل إعلام صينية، فإن وزير الدفاع الصيني، أبلغ نظيره الروسي، بـ"استعداد بكين لتعزيز التنسيق الإستراتيجي مع موسكو، والعمل معًا من أجل تحسين قدرتهما على مواجهة المخاطر والتحديات".

ونقلت وكالة أنباء ‌الصين الجديدة "شينخوا"، عن الوزير الصيني قوله، إن الصين "مستعدة للعمل مع روسيا لترجمة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا البلدين (فلاديمير بوتين وشي جينبينغ)، على أرض الواقع، وتعزيز التنسيق الإستراتيجي وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير آليات التبادل بين الجانبين".

