أدان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين، بـ"أشدّ العبارات العدوان الغادر والجبان الذي استهدف الإعلامي الشيخ علي نور الدين يوم الاثنين، في جريمة اغتيال متعمّدة تشكّل حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب الصهيوني المنظّم بحق الكلمة الحرة وأصحاب الرأي".

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026: "إن هذا الاعتداء الإجرامي لا يمكن فصله عن النهج الثابت للعدو "الإسرائيلي" القائم على استباحة الدم، وتكميم الأفواه، واستهداف كل من يفضح جرائمه وينحاز إلى قضايا الحق والعدالة. وهو يُضاف إلى سجلّ حافل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين والإعلاميين، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وإذ تقدّم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين بـ"أحرّ التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه"، أكّد أن "استهداف الإعلاميين هو استهداف مباشر للحقيقة ولوعي الشعوب، ولن ينجح في كسر إرادة الأحرار أو إسكات صوت المقاومة والكلمة الصادقة".

وحمّل الاتحاد "المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية"، داعيًا إلى "محاسبة العدو "الإسرائيلي" على جرائمه، ووضع حدّ لحالة الإفلات الدائم من العقاب".

الكلمات المفتاحية