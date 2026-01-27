كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "اليونيفيل" تحذر من الخروقات "الإسرائيلية" في الجنوب

لبنان

لبنان

"الوفاء لنقابات العمال": اغتيال الشهيد نور الدين إرهاب بحق الكلمة الحرة وأصحاب الرأي

2026-01-27 20:58
70

أدان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين، بـ"أشدّ العبارات العدوان الغادر والجبان الذي استهدف الإعلامي الشيخ علي نور الدين يوم الاثنين، في جريمة اغتيال متعمّدة تشكّل حلقة جديدة في مسلسل الإرهاب الصهيوني المنظّم بحق الكلمة الحرة وأصحاب الرأي".

وقال الاتحاد، في بيان اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026: "إن هذا الاعتداء الإجرامي لا يمكن فصله عن النهج الثابت للعدو "الإسرائيلي" القائم على استباحة الدم، وتكميم الأفواه، واستهداف كل من يفضح جرائمه وينحاز إلى قضايا الحق والعدالة. وهو يُضاف إلى سجلّ حافل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين والإعلاميين، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية".

وإذ تقدّم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين بـ"أحرّ التعازي من عائلة الشهيد ورفاقه"، أكّد أن "استهداف الإعلاميين هو استهداف مباشر للحقيقة ولوعي الشعوب، ولن ينجح في كسر إرادة الأحرار أو إسكات صوت المقاومة والكلمة الصادقة".

وحمّل الاتحاد "المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية"، داعيًا إلى "محاسبة العدو "الإسرائيلي" على جرائمه، ووضع حدّ لحالة الإفلات الدائم من العقاب".

الكلمات المفتاحية
لبنان اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان جرائم العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
"اليونيفيل" تحذر من الخروقات "الإسرائيلية" في الجنوب
لبنان منذ ساعتين
"الوفاء لنقابات العمال": اغتيال الشهيد نور الدين إرهاب بحق الكلمة الحرة وأصحاب الرأي
لبنان منذ 3 ساعات
منخفض جوي محدود الفاعلية والطقس غدًا ماطر مع ثلوج على 1500 متر
منخفض جوي محدود الفاعلية والطقس غدًا ماطر مع ثلوج على 1500 متر
لبنان منذ 4 ساعات
جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
"اليونيفيل" تحذر من الخروقات "الإسرائيلية" في الجنوب
لبنان منذ ساعتين
"الوفاء لنقابات العمال": اغتيال الشهيد نور الدين إرهاب بحق الكلمة الحرة وأصحاب الرأي
لبنان منذ 3 ساعات
منخفض جوي محدود الفاعلية والطقس غدًا ماطر مع ثلوج على 1500 متر
منخفض جوي محدود الفاعلية والطقس غدًا ماطر مع ثلوج على 1500 متر
لبنان منذ 4 ساعات
جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
جمعية العمل البلدي تُدين اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة