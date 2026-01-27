أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الـ"يونيفيل"، استمرار جهودها لدعم الاستقرار في الجنوب اللبناني، رغم آلاف الانتهاكات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الأممي الرقم 1701.

وشددت الـ"يونيفيل"، في بيان اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026 على "التزامها بقرارَي مجلس الأمن 1701 و2790، بهدف الإسهام في ضمان الأمن للجميع".

ولفتت الـ"يونيفيل" في بيانها، إلى أن قواتها تقوم بدوريات منتظمة، وتراقب التطورات على طول الخط الأزرق، وتُبلغ مجلس الأمن عن أي انتهاكات تلاحظها.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني ومنذ وقف إطلاق النار، استمرت بارتكاب آلاف الانتهاكات للقرار 1701، محذرة من أن ذلك "يعرّض الهدوء الهش للخطر".



ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 آب/أغسطس 2006، إلى وقف العمليات القتالية بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أما القرار 2790، الصادر في آب/ أغسطس 2025، فقد تم بموجبه تمديد مهمة قوة الـ"يونيفيل" حتى نهاية آب/أغسطس القادم.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024، عبر اعتداءات يومية تستهدف المدنيين اللبنانيين والمباني السكنية على امتداد الأراضي اللبنانية، ولا تستثني القوات الدولية الـ"يونيفيل" في جنوب لبنان.





الكلمات المفتاحية