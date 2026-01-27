أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن تطوير منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء.

وأشارت المؤسسة في منشور على صفحتها على تلغرام اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني/يناير 2026، إلى أن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المساحي"، والتي طورتها بالتعاون مع جامعة سيبيريا الحكومية للعلوم والتكنولوجيا، هي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تستعمل لمراقبة هياكل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية عن بعد، إذ تقوم المنظومة بالتقاط صور فوتوغرافية عالية الدقة لهياكل المركبات الفضائية، وتحولها إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، ليتمكّن الخبراء من مراقبة التغيرات التي قد تطرأ على هيكل الجسم المراد رصده.



وتبعا لمؤسسة "روس كوسموس" فإن المنظومة الجديدة يمكنها اكتشاف التغيرات التي تطرأ على شكل هياكل المركبات الفضائية بدقة تصل إلى عشرات الميكرونات.

وبفضل المنظومة سيتمكّن الخبراء من مراقبة التشوهات الحرارية التي قد تطرأ على هياكل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، لتحسين جودة الهياكل والأذرع والعواكس الضوئية وألواح الطاقة التي تستخدم في تلك المركبات والأقمار، كما سيكون بالإمكان الاعتماد على هذه التقنيات في مجالات الاستشعار عن بعد.



