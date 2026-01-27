كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عربي ودولي

الاستخبارات العراقية: عدد إرهابي
عربي ودولي

الاستخبارات العراقية: عدد إرهابي "داعش" في سورية ارتفع 10 أضعاف خلال عام

2026-01-27 23:06
30

كشف رئيس جهاز الاستخبارات العراقي، حامد الشطري، عن أنّ عدد مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية ارتفع بنحو عشرة أضعاف خلال عام، محذرًا من التهديد المتجدّد للتنظيم الإرهابي في ظل الارتفاع الكبير لعدد مقاتليه داخل سورية، والذي يشكل خطرًا أيضًا على الأمن العراقي.

وقال الشطري، في تصريحات لصحيفة واشنطن بوست: "إنّ عدد مقاتلي التنظيم في سورية ارتفع من نحو ألفي عنصر إلى ما يقارب عشرة آلاف خلال أكثر من عام".

وأضاف بأنّ التطورات الميدانية الأخيرة في شمال شرقي سورية "تفرض تعاملًا حذرًا، لا سيما في ظل حالة الفوضى التي رافقت المعارك وسيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق كانت خاضعة لقوات سورية الديمقراطية "قسد" التي كان يقودها الكرد".

وأشار الشطري إلى أن "المسلحين الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في سورية، خلال العام الماضي، يشملون رجالًا كانوا سابقًا مرتبطين بالرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، الذي كان على صلة في السابق مع تنظيم "القاعدة"، والذين أصبحوا مستائين من التوجه السياسي الحالي للرئيس".

وكشف عن أن "التوترات تصاعدت بين المقاتلين الأجانب الذين كانوا ضمن صفوف الشرع، وكان عددهم في السابق بالآلاف، بعد اعتقالات نفذتها القوات الحكومية"، لافتًا إلى أن أرقامه تشمل المنشقين الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" من فصائل مسلحة أخرى مثل "جبهة النصرة" و"أنصار السنة"".

ورأى أن التنظيم نجح أيضًا في تجنيد أعداد كبيرة من رجال القبائل العربية، لا سيما في المناطق السنّية التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية حتى وقت قريب.

الكلمات المفتاحية
سوريا العراق داعش الإرهاب
إقرأ المزيد
المزيد
الاستخبارات العراقية: عدد إرهابي
الاستخبارات العراقية: عدد إرهابي "داعش" في سورية ارتفع 10 أضعاف خلال عام
عربي ودولي منذ ساعة
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والصيني تناولت
محادثات بين وزيري الدفاع الروسي والصيني تناولت "أوضاعًا دولية متقلبة"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية
الذهب والفضة يواصلان تسجيل مستويات قياسية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
"بلومبرغ": شركات في السعودية والإمارات تضع خطط طوارئ في حال تصاعد الوضع بين البلدين
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الاستخبارات العراقية: عدد إرهابي
الاستخبارات العراقية: عدد إرهابي "داعش" في سورية ارتفع 10 أضعاف خلال عام
عربي ودولي منذ ساعة
فصائل عراقية تعلن مساندة إيران في مواجهة التهديدات الأميركية - الصهيونية
فصائل عراقية تعلن مساندة إيران في مواجهة التهديدات الأميركية - الصهيونية
عربي ودولي منذ 6 ساعات
فالح الفيّاض: الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة تفرض أعلى درجات الحيطة والحذر 
فالح الفيّاض: الأوضاع الإقليمية والدولية غير المستقرة تفرض أعلى درجات الحيطة والحذر 
عربي ودولي منذ 7 ساعات
البرلمان العراقي يؤجّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بطلب كردي
البرلمان العراقي يؤجّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بطلب كردي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة