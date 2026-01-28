كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بسبب حرب غزة..  24 ألف مُصاب ونصف مليون مريض نفسي في كيان العدو
عين على العدو

2026-01-28 11:10
85

عرضت وزارة الصحة "الإسرائيلية" حصيلة نشاطها خلال حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر، ونشرت صباح الأربعاء خلاصات أعمال اللجان التي شُكّلت لاستخلاص العِبر من أداء المنظومة الصحية خلال أيام الحرب، وكذلك خلال الحرب مع إيران مؤخرًا.

وبحسب موقع هيئة البث الرسمية "كان"، لفتت الوزارة إلى أنّه "خلال فترة الحرب تلقّى نحو 24000 "إسرائيلي" علاجًا في المستشفيات"، فيما حدّد "المعهد الوطني للطب الشرعي" ظروف مقتل ما يقارب 1765 قتيلًا وأسيرًا-قتيلًا.

وفي السياق نفسه، بيّنت المعطيات أن "نحو 435,000 "إسرائيلي" تلقّوا علاجًا في عيادات الصحة النفسية في عام 2025، بزيادة قدرها 30% منذ عام 2022، كما أُدخل 1,600 جندي ومصاب من عمليات "عدائية" إلى أقسام التأهيل".

وعلى خلفية التوتر مع إيران، قال المدير العام لوزارة الصحة إن "مناقشات عُقدت في الأيام الأخيرة مع الجيش ومع صناديق المرضى للحفاظ على الجاهزية". وأضاف: "لم ترتفع درجة التأهب في المنظومة، لكننا نرفع مستوى جاهزيتنا، وندرك أننا نعيش واقعًا أمنيًا مختلفًا يمكن أن يتغيّر في أي وقت".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
