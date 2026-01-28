ارتفع سعر الذهب اليوم لأعلى مستوى له منذ سنوات، متجاوزًا 5300 دولار للأونصة، بعد صعوده أكثر من 3% أمس، مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أربع سنوات.

وفي المعاملات الفورية، سجل الذهب 5293.56 دولارًا للأوقية، مرتفعًا أكثر من 20% منذ بداية العام، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة لشهر فبراير بنسبة 3.1% إلى 5237.70 دولارًا.

كما يواجه الدولار أزمة ثقة اليوم، مقتربًا من أدنى مستوياته خلال أربع سنوات، رغم تجاهل الرئيس ترامب للتراجع الأخير.

وتجاوز اليورو 1.2 دولار للمرة الأولى منذ 2021 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1.2015 دولار، بينما اقترب الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى منذ 2021 مسجلاً 1.3823 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، المتوقع أن تبقى عند 3.6%.



