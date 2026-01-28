أدان اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام جريمة اغتيال الإعلامي الشيخ علي نور الدين، التي نفّذها العدو "الإسرائيلي" الاثنين الماضي 26 كانون الثاني/يناير 2026، معتبرًا أنّها تشكّل عدوانًا سافرًا واستهدافًا مباشرًا للكلمة الحرة وحرية الإعلام.

وأكد اللقاء في بيان أنّ استهداف الإعلاميين يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات التي تكشف جرائم الاحتلال بحق المدنيين، مشددًا على أنّ هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وتضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الصحافة وحق الشعوب في معرفة الحقيقة.

ودعا اللقاء القوى النقابية والحقوقية وسائر الجهات الحيّة إلى تحرّك تضامني واسع، مطالبًا بموقف دولي جاد يضع حدًا لاستباحة الإعلاميين والمدنيين، وينهي منطق الصمت والتواطؤ.

