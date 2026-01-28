كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 

عين على العدو

بعد إلغاء رحلاتها الى الأراضي المحتلة.. العدو يحاول تهدئة شركات الطيران
عين على العدو

بعد إلغاء رحلاتها الى الأراضي المحتلة.. العدو يحاول تهدئة شركات الطيران

2026-01-28 13:18
51

قال موقع "كالكاليست" إن شركة الطيران الهولندية "KLM"، التي ألغت هذا الأسبوع رحلات في عموم الشرق الأوسط، كانت قد استأنفت بالفعل الرحلات إلى الأراضي المحتلة، لكنها أوضحت أنه في ضوء الوضع الجيوسياسي في المنطقة والتوتر مع إيران، وكذلك في أعقاب تقدير وضع مُحدَّث، تقرر إلغاء رحلات الليل لتفادي مبيت أطقم الطيران في "إسرائيل". 

وستواصل الشركة تشغيل رحلة من أمستردام إلى الأراضي المحتلة في ساعات الصباح، ورحلة من الأراضي المحتلة باتجاه أمستردام في ساعات الظهر، على أن تقوم بتوقفٍ وسيط في بافوس لأغراض تشغيلية، من دون أن يشمل ذلك نزول ركاب من الطائرة، بحسب الموقع.

إضافة إلى ذلك، أعلنت شركة "ITA" الإيطالية أنها تمدّد تجميد رحلات الليل لديها حتى نهاية الشهر، وستشغّل فقط رحلتين يوميًا من الأراضي المحتلة إلى روما، وفقًا للموقع، وقد واءمت الشركة سياستها مع مجموعة "لوفتهانزا"، التي تمتلك أسهمًا في "ITA"، وكانت قد جمّدت بالفعل رحلات الليل إلى "إسرائيل" حتى 31 كانون الثاني/يناير لدى جميع شركاتها التابعة: سويس، أوستريان إيرلاينز، بروكسل إيرلاينز، ويورووينغز.

وعلى خلفية ذلك، تتابع وزارة المواصلات بقلق ما يجري وتعقد نقاشات دورية بهدف تهدئة الأجواء وتشجيع شركات الطيران على مواصلة نشاطٍ منتظم في "إسرائيل"، في وقت تواصل فيه سلطة المطارات العمل كالمعتاد. 

وبالتوازي، تُبقي سلطة "الطيران المدني" في كيان العدو برئاسة صموئيل زكاي، على تواصل يومي مع شركات الطيران الأجنبية، وتنقل لها ضمن ذلك تقديرات وضع وتحديثات متواصلة، وكذلك تقارير مُركّزة عندما يرتفع مستوى القلق بسبب تقارير أجنبية تفيد بأن الهجوم على إيران بات قريبًا.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني أوروبا
إقرأ المزيد
المزيد
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
عين على العدو منذ 45 دقيقة
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
عين على العدو منذ 58 دقيقة
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
عين على العدو منذ 45 دقيقة
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
عين على العدو منذ 58 دقيقة
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة