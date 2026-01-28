كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق "إسرائيل"

عين على العدو

بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
عين على العدو

بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 

2026-01-28 13:24
58

أكد مصدر رفيع في جيش الاحتلال اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026) وللمرة الأولى لموقع "والا" أنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل سيجري افتتاح معبر رفح رسميًا في الاتجاهين. 

ووفقًا لذلك، سيُطلب من قيادة المنطقة الجنوبية تنفيذ استعدادات عملياتية ملائمة تُتيح تطبيق القرار.

وبحسب الموقع، كان وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" قد دُعوا الأسبوع الماضي إلى جلسة خُصصت لمناقشة ملف معبر رفح. وقبل ذلك، عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لقاءات مطوّلة استمرت ساعات مع مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وانضم إلى الاجتماع مسؤول أميركي رفيع آخر هو جوش غرينباوم. 

وجاءت هذه اللقاءات في سياق جهد أميركي مكثف لدفع خطوات تضمن استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتضع أسسًا لتسوية طويلة الأمد.

وتركزت المحادثات على مسألة فتح معبر رفح مقابل مصر، واستعادة جثمان الأسير القتيل ران غوئيلي، و"نزع سلاح" حركة حماس، وفقًا لـ "والا".

وفي ختام جلسة "الكابينت" السياسي- الأمني، التي تناولت مجموعة من القضايا الحساسة المرتبطة باستمرار وقف إطلاق النار في غزة والخطوات التمهيدية للمرحلة الثانية من التفاهمات، طُرحت على جدول الأعمال مسألة الفتح المحتمل لمعبر رفح.

ورأى "والا" أن "إسرائيل" تعرضت لضغوط أميركية شديدة بعد أن اقتنع الأميركيون بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات لن يكون ممكنًا من دون فتح معبر رفح لعبور الأفراد. 

وقد عرّفت مصادر في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" هذه الخطوة بأنها سلبية للغاية، وأقلّه أن حماس لم تُجرَّد بعد من سلاحها، على حدّ وصفها.

وكان معبر رفح قد أُغلق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني رفح
إقرأ المزيد
المزيد
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
عين على العدو منذ 45 دقيقة
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
عين على العدو منذ 58 دقيقة
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
عين على العدو منذ ساعة
مقالات مرتبطة
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
تصريحات نتنياهو تُثير غضب رجال جو بايدن
عين على العدو منذ 45 دقيقة
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
الرئيس السابق للجنة الأمن في الكنيست: حزب الله نجح في إفراغ الشمال
عين على العدو منذ 58 دقيقة
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق
رون بن يشاي: الانسحاب الأميركي من سورية يقلق "إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
بعد ضغوط أميركية.. جيش الاحتلال سيفتح معبر رفح ابتداءً من الأحد 
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة