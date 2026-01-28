كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي اعتصام لأبناء مخيمات الشمال أمام مكتب الأونروا: لا لاستهداف القطاعين الصحي والتربوي

لبنان

الشيخ عبد الرزاق زار الشيخ عمرو: قوة لبنان  تُصان عبر الشعب والجيش والمقاومة
لبنان

الشيخ عبد الرزاق زار الشيخ عمرو: قوة لبنان  تُصان عبر الشعب والجيش والمقاومة

2026-01-28 15:03
83

زار رئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ الدكتور ماهر عبد الرازق  مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله سماحة الشيخ محمد عمرو، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، ولا سيّما في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الصهيونية التي تستهدف أمن اللبنانيين واستقرارهم.

وأكد الشيخ عبد الرازق خلال الزيارة أن قوة لبنان الحقيقية لا تُحفظ بالشعارات ولا بالانقسامات، بل تُصان عبر الثلاثية الوطنية الجامعة: الشعب والجيش والمقاومة، باعتبارها عناصر الردع التي منعت العدو من العبث بأرضنا وكرامتنا، ووضعت حدّاً لأطماعه المتكررة، مشدّدًا على أن الجيش اللبناني هو عماد الدولة وحامي السلم الأهلي، وأن المقاومة كانت وما تزال خط الدفاع الأول عن لبنان عندما تخلّى العالم عن حقوقه.

وأّضاف: محاولة ضرب أيّ عنصر من عناصر القوة هذه إنما تخدم العدو مباشرة وتفتح البلاد على أخطار لا تُحمد عقباها، داعيًا جميع القوى السياسية والوطنية في لبنان إلى أن تعي خطورة المرحلة ودقّتها، وأن تدرك أن الفتنة والانقسام الداخلي هما السلاح الأخطر الذي يراهن عليه العدو لضرب لبنان من الداخل.

كما دعا الشيخ عبد الرزاق إلى الترفع عن الحسابات الضيقة، وتقديم مصلحة الوطن على كل اعتبار، والالتفاف حول الثوابت الوطنية الجامعة.

وفي الختام قدم الشيخ الدكتورعبد الرزاق للشيخ محمد عمرو نسخة عن كتابه (المسؤولية المجتمعية وآثرها في إرساء الأمن الفكري في ضوء القرآن الكريم والنظريات الحديثة).  
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله
