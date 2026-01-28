كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
خاص العهد

خاص العهد

2026-01-28 15:42
غنوة سكاف - مراسل
رافعين الأعلام الفلسطينية وشعارات تُطالب بوقف الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان، نتيجةً للضغوط الأميركية التي تحاول من خلالها إخضاع أبناء شعب فلسطين على المستويات كافة.

وفي هذا الإطار، وبدعوةٍ من اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا في لبنان، أُقيم اعتصام حاشد أمام مكتب مدير وكالة الأونروا في مدينة طرابلس، شاركت فيه جماهير من مخيمات الشمال وممثلو الفصائل والحراكات وناشطون.

وفي حديث خاص لموقع "العهد" الإخباري، اعتبرت مسؤولة شؤون النساء في "الجبهة الديمقراطية" في الشمال، منى واكد، أن الضغط الذي يُفرض على أبناء المخيمات قد فاق الحدود، وأن أبناء المخيمات الفلسطينية لن يكونوا قادرين على تحمّل كل تلك العقبات، في ظل معاناة تزداد يومًا تلو الآخر، متوجّهة إلى الأونروا بضرورة إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بينها وبين أبناء الشعب الفلسطيني.

وتحدّث خلال الاعتصام أمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم البداوي، أبو رامي خطّار، محذّرًا من خطورة التقليصات التي تنتهجها وكالة الأونروا وتداعياتها السلبية على الواقع الفلسطيني داخل المخيمات، مؤكّدًا رفض القرار الجائر بحق المعلّمين لما له من تأثير مباشر على العملية التعليمية.

كذلك ألقى عضو قيادة لجنة متابعة شؤون الأونروا؛ الأستاذ عبد الله الدنان، كلمة تناول فيها التداعيات الخطيرة التي تطاول أبناء المخيمات على مختلف الصعد، ولا سيما قطاعي الطبابة والتعليم، إضافةً إلى المستحقات الخاصة بذوي أصحاب العسر الشديد، محمّلًا إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة عن النتائج السلبية لهذه السياسات، ومجدّدًا رفض القرار المجحف بحق المعلّمين.

وفي الختام، جرى تسليم رسالة احتجاج إلى الأستاذ خالد العلي، مدير دائرة التربية والتعليم في وكالة الأونروا، عبّر فيها المعتصمون عن موقفهم ومطالبهم المحقّة، والتي تُعدّ واجبًا قانونيًا على وكالة الأونروا لمساندة اللاجئين الفلسطينيين.

 

الكلمات المفتاحية
المخيمات الفلسطينية في لبنان الاونروا طرابلس والشمال
