شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدة جويا الجنوبية، الإعلامي المجاهد الشهيد الشيخ علي الشيخ عبد الحسن نور الدين، الملقّب بـ"الشيخ أمين"، في مدينة صور، وذلك وسط هتافات وصيحات مندّدة بالولايات المتحدة و"إسرائيل"، ومؤكِّدة التمسّك بالنهج الحسيني المقاوم باعتباره الضمانة الوحيدة لحماية سيادة الوطن واستقلاله.

وجرى التشييع في مسيرة حاشدة شارك فيها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وممثل نقيب المحررين في لبنان جوزف القصيفي، إلى جانب شخصيات وفعاليات، وعلماء دين، وعائلة الشهيد، وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت المسيرة فرق من كشافة الإمام المهدي (عج) التي حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة، إضافة إلى صور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، فيما جابت سيارات إسعاف تابعة لمديرية جبل عامل الأولى في الدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية شوارع المدينة وصولًا إلى الجبانة.

وفي المكان، أُقيمت مراسم تكريمية خاصة، وضع خلالها وفد من قناة المنار إكليلًا من الزهر على ضريح الشهيد عربون وفاء وتقدير لمسيرته الإعلامية، قبل أن يؤمّ رئيس لقاء علماء صور الشيخ علي ياسين الصلاة على الجثمان الطاهر، الذي ووري في الثرى إلى جانب رفاق دربه.

الكلمات المفتاحية