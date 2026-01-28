استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، عند حاجز الأنفاق الواقع إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الشاب، ما أدى إلى ارتقائه، مبررة فعلتها بزعم أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن ضدّ الجنود.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد ونقلته إلى جهة غير معروفة.

وأعقب ذلك انتشار كثيف واستنفار لقوات الاحتلال في المكان، حيث فرضت طوقًا أمنيًا، ومنعت الوصول إليه.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه لا يوجد إصابات في صفوف الجنود جراء محاولة الطعن المزعومة عند حاجز الأنفاق.

من جهتها؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب قصي ماهر إسماعيل حلايقة (٢٨ عامًا)، من بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز الأنفاق.

وقالت وزارة الصحة، إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (الصهيونية) استشهادَ الشاب حلايقة، برصاص الاحتلال.

