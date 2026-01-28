كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي 18 مباراة في ليلة حسم التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

فلسطين

العدوان الصهيوني على غزة.. 5 شهداء و6 جرحى 
فلسطين

العدوان الصهيوني على غزة.. 5 شهداء و6 جرحى 

2026-01-28 17:00
74

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة، أن جثامين 5 شهداء فلسطينيين وصلت إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتقوا جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القطاع، إضافة إلى وصول 6 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026 أن أحد الشهداء الخمسة ارتقى في اعتداءات سابقة وتم انتشال جثته من تحت ركام المنازل المدمرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 492 شهيدًا فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1,356 مصابًا، في حين بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم 715 شهيدًا.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن العدد التراكمي للشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العدوان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ 71,667 شهيدًا، والعدد التراكمي للإصابات 171,343 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة العدو الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
فلسطين منذ 11 دقيقة
العدوان الصهيوني على غزة.. 5 شهداء و6 جرحى 
العدوان الصهيوني على غزة.. 5 شهداء و6 جرحى 
فلسطين منذ 5 ساعات
استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن
استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن
فلسطين منذ 5 ساعات
ولادات مبكرة وتشوهات.. آثار كارثية لحرب
ولادات مبكرة وتشوهات.. آثار كارثية لحرب "إسرائيل" على غزة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
فلسطين منذ 11 دقيقة
العدوان الصهيوني على غزة.. 5 شهداء و6 جرحى 
العدوان الصهيوني على غزة.. 5 شهداء و6 جرحى 
فلسطين منذ 5 ساعات
استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن
استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب القدس بزعم تنفيذ عملية طعن
فلسطين منذ 5 ساعات
قلق وتأهب في الكيان الصهيوني من هجمات محتملة في الضفة الغربية خلال شهر رمضان 
قلق وتأهب في الكيان الصهيوني من هجمات محتملة في الضفة الغربية خلال شهر رمضان 
عين على العدو منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة