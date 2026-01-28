أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزّة، أن جثامين 5 شهداء فلسطينيين وصلت إلى مستشفيات قطاع غزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتقوا جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القطاع، إضافة إلى وصول 6 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026 أن أحد الشهداء الخمسة ارتقى في اعتداءات سابقة وتم انتشال جثته من تحت ركام المنازل المدمرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 492 شهيدًا فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1,356 مصابًا، في حين بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم 715 شهيدًا.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن العدد التراكمي للشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العدوان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ 71,667 شهيدًا، والعدد التراكمي للإصابات 171,343 مصابًا.

