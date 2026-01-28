تنطلق الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، في ليلة حاسمة ستحدد مصير العديد من الفرق بين التأهل المباشر إلى دور ثمن النهائي أو خوض الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية، حيث تقام 18 مباراة في التوقيت نفسه، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بيروت.

ويمتلك 30 من أصل 36 فريقًا حظوظًا متباينة في التقدم بالبطولة في الليلة الأخيرة من هذه المرحلة في جميع أنحاء أوروبا.

آرسنال وبايرن أول المتأهلين لثمن النهائي

وضمن آرسنال وهو الفريق الوحيد الذي يمتلك سجلًا مثاليًا بسبعة انتصارات، وبايرن ميونيخ التأهل بالفعل بين أول 8 مراكز، وتأهلا بالتالي مباشرة إلى ثمن النهائي (دور الـ16).

وأقصيت الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهي كيرات ألماتي وفياريال وسلافيا براغ وأينتراخت فرانكفورت من البطولة فيما ضمن 13 ⁠ناديًا على الأقل التأهل إلى الملحق.

لكن تبقى السيناريوهات معقدة، إذ تحاول بعض الفرق تجنب خطر خوض الملحق عبر انتزاع أحد المراكز الثمانية الأولى.

في حين تحاول فرق أخرى الحصول على طوق نجاة بتجنب إنهاء مرحلة الدوري تحت عتبة الخروج من البطولة في المركز 24.

معركة أول 8 مراكز

وتتبقى 6 مراكز متاحة للتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر في الليلة الأخيرة، وسيكون مصير ريال مدريد وليفربول وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد وتشيلسي بين أيديهم للحصول على واحد من هذه المقاعد.

وسيضمن فوز ريال مدريد في بنفيكا، وليفربول أمام ضيفه قرة باغ، وتوتنهام أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت للفرق الثلاث التأهل المباشر لمرحلة ⁠خروج المغلوب.

وتعد مواجهة باريس سان جيرمان صاحب المركز السادس لضيفه نيوكاسل يونايتد سابع الترتيب، المباراة الأبرز اليوم مع امتلاك الفريقين 13 نقطة وتساويهما في فارق الأهداف.

وبينما يتأهل الفائز منهما مباشرة سيخوض الخاسر الملحق على الأرجح، في حين تُبقي "حالة التعادل" الفريقين في حالة قلق وترقب.

وقد يتأهل تشيلسي صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة على الأرجح إذا فاز على نابولي الذي يصارع من أجل البقاء في البطولة، رغم أنه من الممكن أن يتراجع إلى مراكز الملحق بفارق الأهداف مع وجود العديد من الأندية التي جمعت 13 نقطة أسفل خط التأهل المباشر.

ومع تأكد خسارة واحد من باريس سان جيرمان أو نيوكاسل أو كليهما للنقاط، فإن فِرق برشلونة وسبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي وأتليتيكو مدريد وأتلانتا التي تمتلك 13 نقطة، ستخوض الجولة الأخيرة ولديها فرصة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول 8 مراكز.

برشلونة بحاجة إلى الفوز بنتيجة كبيرة

وربما يكون فوز برشلونة بنتيجة كبيرة على ضيفه كوبنهاغن كافيًا على ‌الأرجح، لكن الفوز بفارق ضئيل قد يجعله عرضة للخطر بفارق الأهداف، على الرغم من أن سبورتنج سيخوض اختبارا صعبًا أمام أتليتيك بيلباو الذي ينافس أيضًا على مركز مؤهل إلى الملحق.

ويتعين على سيتي الفوز على ضيفه غالاطا سراي وأن تلعب النتائج الأخرى في صالحه لتجنب الملحق الذي خرج منه في الموسم الماضي، في حين سيضمن الفوز للفريق التركي مكانًا في ‌الملحق.

وقد يعني انتصار السيتي أن 6 فرق إنجليزية ستنهي مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى، في إنجاز رائع.

كذلك يمكن لأتليتيكو مدريد التأهل ضمن الثمانية الأوائل إذا حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه بودو/غليمت النرويجي، فيما سيحتاج أتلانتا إلى ‌تكديس الأهداف في شباك أونيون سان غيلواز البلجيكي والأمل في تعثر الفرق الأخرى ليتسلل إلى ⁠المركز الثامن.

البحث عن أفضلية في قرعة الملحق

رغم أن إنتر ميلان صاحب المركز 14 ويوفنتوس الذي يحتل المركز 15 (ولهما 12 نقطة)، ضمنا أحد المراكز المؤهلة إلى الملحق، فإنهما يريدان ضمان الحصول على مركز يضمن لهما أفضلية في القرعة، بإنهاء مرحلة الدوري بين المركزين التاسع و الـ16.

وبينما يحل إنتر الذي تأهل إلى نهائي الموسم الماضي، ضيفًا على بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز 16 وله 11 ‌نقطة، سيسافر يوفنتوس إلى موناكو.

ولا يزال بإمكان العديد من الفرق، من بينهما مرسيليا وباير ليفركوزن وأيندهوفن، إنهاء مرحلة الدوري ضمن أفضل 16 فريقا أو الخروج من البطولة، ومن المرجح أن تكون مباراة مرسيليا ضد كلوب بروغ الذي يجب أن يفوز لتجنب الإقصاء، واحدة من عدة مباريات مثيرة.

تجنب الإقصاء

يجد كل من بنفيكا وأياكس أمستردام؛ بطلَي أوروبا السابقين، نفسيهما في موقف حرج مع اقتراب خطر الإقصاء.

ويتعين على بنفيكا (المركز 29) بقيادة المدرب جوزيه مورينيو هزيمة ريال مدريد والأمل في نتائج إيجابية في مباريات أخرى، فيما يتعين على أياكس الفائز باللقب 4 مرات (المركز 32) التغلب على أولمبياكوس صاحب المركز 24 ثم ‌تمني حدوث معجزة.

الكلمات المفتاحية