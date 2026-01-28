كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يردّ على ما نشرته
لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يردّ على ما نشرته "النهار": نسج خيال

2026-01-28 17:49
116

صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى البيان الآتي: 

نشرت جريدة النهار في عددها الصادر اليوم الأربعاء وفي صفحة "أسرار الآلهة" خبرًا جاء فيه:

"يحتدم السباق بين حركة أمل وحزب الله على رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ويزداد تموضع النائب الحالي لرئيس المجلس الشيخ علي الخطيب مع الحزب، وهو ما يبدو في تطابق خطابه بشكل كامل معه، كما رفضه كلّ الطروحات التسووية، واستعداده للبقاء نائبًا لرئيس المجلس بصلاحيات كبيرة في مبنى الحازمية، مما يوحي أنه مقدمة لانقسام داخل المجلس الشيعي أو فيه". (انتهى الخبر)

إن العلامة الشيخ علي الخطيب يأسف شديد الأسف لانزلاق صحيفة عريقة كـ"النهار" لمثل هذا الكلام القائم على نسج الخيال، والذي ينم عن تهور وقلة مسؤولية لم نعهدها في الصحيفة وناشرها الراحل الذي كان رفيقًا لمؤسس المجلس الشيعي الإمام المغيب السيد موسى الصدر.

إن العلامة الخطيب يتموضع فقط في صف لبنان الواحد الموحد أولًا، وثانيًا في صف أبناء الطائفة الشيعية جميعًا، بحيث لا يفرق بين مكوناتها، ويقف على مسافة واحدة من علميها حركة أمل وحزب الله اللذين يعود تاريخهما إلى منبع واحد، ولا يمكن أن يرتضي موضعًا يشق صفوفها كما يحلم بعض المراهنين على انقسام الطائفة في هذه الظروف الصعبة. 

ويدعو العلامة الخطيب وسائل الإعلام كافة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مؤكدًا أنّ أبوابه والمجلس الشيعي مفتوحة لكل صحافي وإعلامي شريف.

حزب الله حركة امل المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب
