لبنان

الهيئات النسائية في قطاع الشقيف تنظّم لقاءً سياسيًا مع الدكتور بلال لقيس
لبنان

الهيئات النسائية في قطاع الشقيف تنظّم لقاءً سياسيًا مع الدكتور بلال لقيس

2026-01-28 19:09
65

نظّمت الهيئات النسائية في قطاع الشقيف، بالتعاون مع مركز الإمام الخميني الثقافي (قده)، لقاءً سياسيًا توعويًا مع الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، وذلك في مركز الإمام الخميني الثقافي – النبطية.

ابتدأ اللقاء بوقفة تضامنية عبّرت عن الدعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة التحديات الراهنة، تلاها عرض تحليلي قدّمه الدكتور اللقيس تناول فيه آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية.

واستهلّ الدكتور اللقيس مداخلته بالتأكيد على الدور المحوري للنساء وما يقدّمنه من عطاء فاعل في مختلف الميادين، مشيرًا إلى أنّ ما تشهده المنطقة اليوم لا يندرج ضمن إطار الصراع السياسي فحسب، بل يتعدّاه ليكون صراعًا دينيًا وفكريًا.

الكلمات المفتاحية
لبنان مراكز الإمام الخميني الثقافية الهيئات النسائية في حزب الله
