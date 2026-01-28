كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لقاء سياسي توجيهي للهيئات النسائية قطاع صيدا 
لبنان

لقاء سياسي توجيهي للهيئات النسائية قطاع صيدا 

2026-01-28 19:50
85

ضمن فعاليات ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) وفي ظل التحديات الراهنة، واستعدادًا للانتخابات النيابة المقبلة، أقامت الهيئات النسائية قطاع صيدا في مجمع الإمام المهدي (ع)- الغازية، لقاءً سياسيًا توجيهيًا مع مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله فضيلة الشيخ خليل رزق الذي سلّط الضوء على مسؤولية الفرد ودوره في مسار التغيير والتمحيص وصولًا للوعد الإلهي الحقّ، وذلك بحضور لجان العمل والمبلغات في البلدات.

استهلّ اللقاء بتلاوة عطرة لآيات من القرآن الكريم، تلاها النشيد الوطني ونشيد حزب الله.

وتأكيدًا على الموقف المبدئي، أقيمت وقفة تضامنية عبّرت فيها المشاركات عن تضامنهنّ مع الجمهورية الإسلامية في ظل الاعتداءات الأخيرة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان صيدا الهيئات النسائية في حزب الله
