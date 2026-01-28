أكد مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون السياسية الأدميرال علي شمخاني، أن الردّ الإيراني على أي اعتداء يستهدف إيران، سيكون فوريًا وغير مسبوق.

وقال الأدميرال شمخاني في منشور على حسابة عبر منصة "إكس": "إن الحديث عن ضربة محدودة على إيران هي وهم". مشددًا على "أن أي عمل عسكري أميركي من أي منطلق وبأي مستوى يُعدّ بدءاً للحرب وسيكون الرد عليه فوريًا".

وختم الأدميرال شمخاني قائلًا: "إن ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب "تل أبيب"".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب على حسابه عبر منصة "إكس" يقول: "قواتنا المسلحة جاهزة وييدها على الزناد للرد الفوري والقوي على أي اعتداء بري أو جوي أو بحري".

وأكد عراقجي أن "دروس حرب الأيام الاثني عشر عززت سرعة وعمق الرد الإيراني، ومنحتنا القدرة على الرد الآن بقوة وسرعة وحدّة أكبر".

وختم عراقجي قائلًا: "منفتحون على اتفاق نووي عادل ومتوازن يضمن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ولم نسعَ يومًا لامتلاك سلاح نووي".





