كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي جلسة مسائية لمناقشة موازنة 2026.. مواقف نيابية ناقدة وتحفّظات على الإصلاح والإنصاف

إيران

شمخاني: ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق على المعتدي ومؤيديه وقلب
إيران

شمخاني: ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق على المعتدي ومؤيديه وقلب "تل أبيب"

2026-01-28 20:32
66

أكد مستشار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي للشؤون السياسية الأدميرال علي شمخاني، أن الردّ الإيراني على أي اعتداء يستهدف إيران، سيكون فوريًا وغير مسبوق.

وقال الأدميرال شمخاني في منشور على حسابة عبر منصة "إكس": "إن الحديث عن ضربة محدودة على إيران هي وهم". مشددًا على "أن أي عمل عسكري أميركي من أي منطلق وبأي مستوى يُعدّ بدءاً للحرب وسيكون الرد عليه فوريًا".

وختم الأدميرال شمخاني قائلًا: "إن ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق يستهدف المعتدي وجميع مؤيديه وقلب "تل أبيب"".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كتب على حسابه عبر منصة "إكس" يقول: "قواتنا المسلحة جاهزة وييدها على الزناد للرد الفوري والقوي على أي اعتداء بري أو جوي أو بحري".

وأكد عراقجي أن "دروس حرب الأيام الاثني عشر عززت سرعة وعمق الرد الإيراني، ومنحتنا القدرة على الرد الآن بقوة وسرعة وحدّة أكبر".

وختم عراقجي قائلًا: "منفتحون على اتفاق نووي عادل ومتوازن يضمن حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ولم نسعَ يومًا لامتلاك سلاح نووي".


 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي علي شمخاني
إقرأ المزيد
المزيد
الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته
الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته
إيران منذ ساعة
شمخاني: ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق على المعتدي ومؤيديه وقلب
شمخاني: ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق على المعتدي ومؤيديه وقلب "تل أبيب"
إيران منذ ساعة
إيران ترفض تصريحات غروسي: مستمرون في تطوير قدراتنا النووية
إيران ترفض تصريحات غروسي: مستمرون في تطوير قدراتنا النووية
إيران منذ 3 ساعات
عراقجي: لا اتصال مباشر مع ويتكوف.. على أميركا التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة
عراقجي: لا اتصال مباشر مع ويتكوف.. على أميركا التخلي عن التهديدات والمطالب المفرطة
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته
الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته
إيران منذ ساعة
شمخاني: ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق على المعتدي ومؤيديه وقلب
شمخاني: ردنا على العدوان سيكون فوريًا وغير مسبوق على المعتدي ومؤيديه وقلب "تل أبيب"
إيران منذ ساعة
حركة النجباء: أي اعتداء على إيران سيُشعل المنطقة ولن يمرّ دون رد
حركة النجباء: أي اعتداء على إيران سيُشعل المنطقة ولن يمرّ دون رد
عربي ودولي منذ ساعتين
إيران ترفض تصريحات غروسي: مستمرون في تطوير قدراتنا النووية
إيران ترفض تصريحات غروسي: مستمرون في تطوير قدراتنا النووية
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة