أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن قواته مسيطرة على تحركات وسلوك العدو ولديها خطط عمل لكل سيناريوهاته، وهي تمتلك الخبرة لهزيمة العدو في الحروب الحديثة، وعلى نطاق واسع وفي أكثر الساحات خطورة وتعقيدًا.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026 تعليقًا على تهديدات المسؤولين الأميركيين لإيران: "نحن مسيطرون على الوضع الميداني ونفخر بأننا درع الشعب الإيراني العظيم ضد أي مؤامرة، ونؤكد للشعب مرة أخرى أننا مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته".

وأشار العميد نائيني الى المراقبة المستمرة والذكية للتحركات العسكرية الأميركية في المنطقة من قبل القوات المسلحة، قائلًا: "لقد أظهرت تجربة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا أن الخيار العسكري ضد إيران قد فشل، وأن قواتنا المسلحة هي التي تحدد نهاية لعبة الحرب بالإمساك بزمام المبادرة".

ورأى "أن تخويف الناس من خلال تصوير الحرب وإرسال حاملة طائرات هو حيلة قديمة للمسؤولين الأمريكيين" موضحًا أن "مسؤولي البيت الأبيض وجدوا أنفسهم في حيرة وعجز أمام مقاومة إيران خلال الفتنة المسلحة والدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا".

وأضاف العميد نائيني: "بعد الفشل السريع والصعب للفتنة الأميركية في إيران، يسعون بجد لخلق الاضطراب وبث الخوف الزائف في المجتمع والشعب الإيراني، لأنهم واجهوا سدًا منيعًا من الشعب والتماسك الوطني الإيراني في كل إجراء معادٍ لإيران، وها هم يحاولون مرة أخرى التأثير سلبًا في مشاعر وأفكار الشعب الإيراني من خلال الحرب النفسية".

وأكد أن "الحقيقة السائدة على الأرض تختلف عن دعاية العدو الإعلامية"، مشيرًا إلى أن "العدو لم ينسَ ضرباتنا التمهيدية في قاعدة "العُديد".. نحن نمتلك الخبرة لهزيمة العدو في الحروب الحديثة، بل وعلى نطاق واسع وفي أكثر الساحات خطورة وتعقيدًا".

