المقال التالي أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة

"أجيال النور" تحيي ذكرى ولادة الأقمار الشعبانية في معاهدها القرآنية وكلياتها التربوية

2026-01-28 21:31
39

أحيت جمعية أجيال النور الخيرية في معاهدها القرآنية وكلياتها التربوية ذكرى ولادة الأقمار الشعبانية، وذلك في أجواء إيمانية تخللتها تلاوات قرآنية، وأناشيد دينية، وفقرات تربوية عبّرت عن الارتباط بنهج أهل البيت (عليهم السلام).

وشهدت المناسبة مشاركة طلابية وتربوية، أكدت الجمعية من خلالها استمرار رسالتها القرآنية ومشروعها التربوي الهادف إلى تنشئة جيل مؤمن واعٍ يحمل القيم القرآنية فكرًا وسلوكًا.

واختُتمت الفعاليات بالدعاء أن تكون هذه المناسبة المباركة مصدر خير وبركة وتوفيق في خدمة القرآن الكريم.

