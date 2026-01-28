كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة
فلسطين

أبو مرزوق: إعادة الأسرى تمت باتفاق ولم نوافق على تسليم سلاح المقاومة

2026-01-28 22:10
19

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية - حماس؛ موسى أبو مرزوق، أن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لا يملك الحق في التفاخر بإعادة الأسرى "الإسرائيليين"، لافتًا إلى أن جميع هؤلاء الأسرى الأموات والأحياء "عادوا بموجب اتفاق كما اشترطت المقاومة".

وشدّد أبو مرزوق، في حديث لقناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026، على أنه لم يحدث في أي مرحلة أن وافقت الحركة على تسليم سلاح المقاومة بأي صيغة كانت، لافتًا إلى أن هذه المسألة لم تُطرح للتفاوض بعد.

وأوضح أن أي ترتيبات تتعلق بقطاع غزة يجب أن تتم بتفاهمات مع حركة حماس، لافتًا إلى أن الحركة وافقت في "خطة ترمب" على إطار عام لوقف الحرب.

وأشار أبو مرزوق إلى أن الحركة أبدت، عبر الوسيط المصري، تحفظها على اسمين فقط من اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، تم استبعاد أحدهما.

كذلك كشف أنه جرى تقديم معلومات للوسطاء قبل نحو شهر، حول مكان جثة الأسير "الإسرائيلي" الأخير ران غويلي بغزة.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس بنيامين نتنياهو موسى ابو مرزوق
