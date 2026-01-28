أعلنت شركة أمازون الأميركية العملاقة - اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2026 أنها ستلغي 16 ألف وظيفة، في موجة ثانية من عمليات التسريح خلال 3 أشهر، في وقت تعيد فيه هيكلة صفوفها للتراجع عن توظيف إضافي طبقته وقت جائحة كوفيد - 19، وفي ظل التوسع المستمر في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وألغت أمازون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 14 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف الملغاة منذ ذلك التاريخ حتّى الآن إلى 30 ألف وظيفة.

وقالت بيث غاليتي، نائب رئيس الشركة لشؤون خبرات الأفراد والتكنولوجيا في مدونة للشركة "كما ذكرت في شهر أكتوبر، فإننا نعمل على تقوية مؤسستنا من خلال تقليل المستويات الوظيفية، وإزالة البيروقراطية"، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضحت أن "أغلب" العاملين في الولايات المتحدة سيُمنحون فترة 90 يومًا للتقدم إلى وظائف أخرى في الشركة أو الحصول على تعويضات نهاية الخدمة.

وأضافت: "ربما يسأل بعضٌ ‌عمَّا إذا كانت تلك بداية وتيرة جديدة نعلن فيها عن عمليات تسريح واسعة كلّ بضعة أشهر، هذه ليست خطتنا".

استثمارات في الذكاء الاصطناعي

وتسلط الخطوة الضوء على ‌كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لديناميكيات قوة العمل في الشركات، إذ أدت تحسينات ‌مهمة في تقنياته إلى تأدية مهام متنوعة مثل الأدوار الإدارية وبسرعة عالية ودقة مما أدى إلى اتساع نطاق تبني تلك الأدوات الجديدة، وفق رويترز.

ورغم أن 30 ألف موظف لا يمثلون ‌إلا نسبة ضئيلة من إجمالي عدد العاملين في أمازون، والبالغ عددهم 1.58 مليون ويعمل معظمهم في مراكز التوزيع والمستودعات، فإنهم يشكلون 10% تقريبًا من إجمالي قوة العمل الأساسية في الشركة، حسب رويترز.

من جهتها أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن أمازون لا تفصح عن عدد العاملين بها لكن تشير التقديرات إلى أن حجم قوة العمل الأساسية بالشركة يصل إلى 350 ألف فرد، أغلبهم في الولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن عمليات الإلغاء في شركة أمازون يأتي في وقت تنمو الوظائف في الولايات المتحدة بمعدلات تعد الأبطأ منذ سنوات، وسط مخاوف اقتصادية دفعت العديد من الشركات إلى تأجيل قرارات توظيف عاملين جدد، علاوة على تأثير الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وتتنافس أمازون مع شركات عملاقة أخرى، منها شركة "ألفابيت" المالكة لغوغل ومايكروسوفت، على السبق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث نجحت أمازون في تقديم الخدمات السحابية التي حققت أرباحاً واسعة للشركة.

وأعلنت أمازون في العام الماضي أنها ستنفق نحو 118 مليار دولار على استثماراتها المختلفة، أغلبها على إنشاء البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

وأضافت فايننشال تايمز أن أمازون تجري محادثات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في شركة "أوبن إيه آي"، وتعمل على تعزيز قدرتها على إنتاج الشرائح الإلكترونية وخدمات الحوسبة.

