العدوان على غزة.. نسف منازل في رفح وإطلاق نار جنوب وشمال القطاع
2026-01-29 09:12
واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير 2026، اعتداءاتها العسكرية مستهدفة مناطق متفرقة من قطاع غزة بالقصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ111 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقدمت فجر اليوم على نسف مبان سكنية في مدينة رفح، فيما أطلقت آليات الاحتلال الرصاص بشكل مكثف باتجاه مناطق في شرق مدينة خان يونس، في جنوب قطاع غزة.

وفتحت مروحيات الاحتلال الهجومية من نوع "أباتشي" نيران رشاشاتها الثقيلة بكثافة باتجاه الأحياء السكنية في شرق مدينة غزة، وكذلك استهدفت مروحيات العدو الأحياء في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانيها باتجاه منطقة موراج في شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وأدّت الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية" خلال الـساعات الماضية إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المواطنين في المناطق المستهدفة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بوصول خمسة شهداء بينهم شهيد انتشال و6 إصابات، إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقريرها اليومي، أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 492 شهيدًا فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1,356 مصابًا، في حين بلغ عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم 715 شهيدًا.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية التي تعدها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن العدد التراكمي للشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العدوان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغ 71,667 شهيدًا، والعدد التراكمي للإصابات 171,343 مصابًا.

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
