كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بالصور | ضريح الإمامين العسكريين (ع) في سامراء تزينه الزهور ابتهاجًا بذكرى ولادة الإم

إيران

الجيش الإيراني يتسلم 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية 
إيران

الجيش الإيراني يتسلم 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية 

2026-01-29 14:20
100

تسلم الجيش الإيراني اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير 2026، 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية، لتنضم إلى المنظمة القتالية للقوات المسلحة الأربع بأمر من القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام ووكالات أنباء إيرانية بأن هذه الطائرات المُسيّرة صُممت على يد متخصصين عسكريين إيرانيين بالتعاون مع وزارة الدفاع، وذلك في ضوء التهديدات الجديدة وخبرات حرب الأيام الاثني عشر.

وبيّنت أن هذه المُسيّرات مصممة لأغراض: التدمير، والهجوم، والاستطلاع والحرب الإلكترونية، وهي مُخصصة لاستهداف وضرب أهداف ثابتة ومتحركة مُحددة في المجالات البحرية والجوية والبرية.

وبعد إصداره الأمر بضم الطائرات المسيّرة البرية والبحرية، أكّد رئيس أركان الجيش، اللواء أمير حاتمي، أنه "تماشيًا مع التهديدات المستقبلية، فإن الحفاظ على المزايا الاستراتيجية وتعزيزها من أجل القتال السريع والرد الساحق على أي عدوان أو معتدٍ يُمثّل دائمًا أولوية قصوى للجيش".
 
وأوضح اللواء حاتمي أن الاستعداد للعمليات القتالية السريعة والاستجابة الحاسمة لأي شكل من أشكال العدوان لا يزال يُوجّه تخطيط الجيش الدفاعي بما يتوافق مع التهديدات المُتوقعة.

ونظرًا لاعتبارات أمنية عسكرية، لم يتم نشر أي صور للطائرات المسيرة المدمجة.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني الطائرات المسيرة امير حاتمي الأسلحة
إقرأ المزيد
المزيد
قاليباف: لا نرفض مبدأ الحوار والدبلوماسية.. ترامب يريد فرض الإملاءات
قاليباف: لا نرفض مبدأ الحوار والدبلوماسية.. ترامب يريد فرض الإملاءات
إيران منذ 3 ساعات
الجيش الإيراني يتسلم 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية 
الجيش الإيراني يتسلم 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية 
إيران منذ 3 ساعات
الصحف الإيرانية: اليد على الزناد والخطأ يعني دفن عظمة السفن الأميركية في أعماق الخليج
الصحف الإيرانية: اليد على الزناد والخطأ يعني دفن عظمة السفن الأميركية في أعماق الخليج
إيران منذ 9 ساعات
الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته
الحرس الثوري: مسيطرون على تحركات وسلوك العدو ولدينا خطط عمل لكل سيناريوهاته
إيران منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
قاليباف: لا نرفض مبدأ الحوار والدبلوماسية.. ترامب يريد فرض الإملاءات
قاليباف: لا نرفض مبدأ الحوار والدبلوماسية.. ترامب يريد فرض الإملاءات
إيران منذ 3 ساعات
الجيش الإيراني يتسلم 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية 
الجيش الإيراني يتسلم 1000 طائرة مُسيّرة استراتيجية 
إيران منذ 3 ساعات
"القناة 12": إيران تملك أوراق البحر وواشنطن تحسب حساب المواجهة البحرية
عين على العدو منذ 6 ساعات
ضابط احتياط صهيوني: الواقع أكثر تعقيدًا بكثير.. إيران تشكل نوعًا من القوّة العظمى
ضابط احتياط صهيوني: الواقع أكثر تعقيدًا بكثير.. إيران تشكل نوعًا من القوّة العظمى
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة