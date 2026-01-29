شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان وقفات جماهيرية طلابية، لمناسبة إحياء اليوم الوطني الفلسطيني، ورفضًا للضغوطات الصهيو-أميركية التي يتعرض لها اللاجئون.



ورفع المشاركون العلم الفلسطيني وخرائط فلسطين على جدران المدارس وفي أزقة المخيمات، تعبيرًا عن تمسكهم بحق العودة المقدس إلى أرض فلسطين الحبيبة.

وامتدت هذه الوقفات من مخيمي نهر البارد والبداوي في شمال لبنان، مرورًا بمخيمات العاصمة بيروت، وصولًا إلى مخيمات الجنوب والبقاع، في رسالة موحّدة تعكس وحدة الموقف الفلسطيني التاريخي الرافض لوجود كيان الاحتلال على أرض فلسطين، مهما بلغت التضحيات.

