لمناسبة ذكرى ولادة الأقمار الشعبانية؛ الإمام الحسين بن علي، وأخيه أبي الفضل العباس، والإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليهم السلام)، ويوم الجريح، أقام حزب الله في شعبة المجتبى (ع)، احتفالًا في مسجد مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور إمام المسجد الشيخ خليل رزق، وعدد من العلماء والفعاليات والأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ قدّم الجريح حسن منصور محاضرة مميزة تحدث فيها عن أهمية الصبر من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، ثمّ كانت فقرة قدمت فيها باقة من التواشيح الدينية، ليكون الختام مع توزيع الهدايا وضيافة على حبّ أهل البيت (ع).

زيارة عدد من جرحى المقاومة في شعبة المجتبى (ع)

وللمناسبة عينها، زار وفد من حزب الله في شعبة المجتبى (ع) برئاسة إمام مجمع المجتبى (ع) الشيخ خليل رزق، عددًا من جرحى المقاومة الإسلامية في الشعبة، حيث تمّ تقديم هدايا رمزية لهم، وصورًا لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (حفظه الله) وقوالب حلوى.

حفل شعري في كيفون

كما أقام حزب الله في بلدة كيفون حفلًا شعريًا بمشاركة منتدى "رجع زناد" في مسجد البلدة، ونخبة من الشعراء، وبحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات والأهالي.

وافتتح الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت كلمة لرئيس المنتدى سماحة الشيخ حسين زين الدين، ليقدم بعد ذلك الشاعران الدكتور عادل جواد يونس والأستاذ علي نجم، باقات من الأبيات الشعرية التي لاقت إعجابًا من الحاضرين.

