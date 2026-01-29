قاد البرتغالي جوزيه مورينيو فريق بنفيكا لتحقيق فوز مثير 4-2 على ريال مدريد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليضمن الفريق البرتغالي التأهل إلى الدور الفاصل بفارق الأهداف.

وشكل اللقاء مواجهة عاطفية خاصة بين مورينيو وفريقه السابق، حيث شهدت اللحظات الأخيرة هدفًا تاريخيًا من حارس بنفيكا الأوكراني أناتولي تروبين بضربة رأس إثر ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، مانحًا فريقه بطاقة مواصلة المشوار في البطولة.

وأثنى مورينيو، في تصريحات لقناة موفيستار بلس بعد المباراة، على الهدف، واصفًا الفوز بأنه "شرف عظيم" لبنفيكا في مواجهة نادي بحجم ريال مدريد، معبّرًا عن تأثره بنهاية المباراة المثيرة.

من جانبه، أعرب مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عن خيبة أمله من أداء فريقه الذي افتقد الانضباط، خصوصًا بعد طرد لاعبين في الدقائق الأخيرة، مُشددًا على أن الفريق لم يكن عند المستوى المتوقع في مباراة حاسمة مثل هذه.

ويستعد ريال مدريد الآن للدور الفاصل الذي سيخوضه من أجل التأهل إلى دور الستة عشر، في حين يغادر بنفيكا وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الدرامي.



الكلمات المفتاحية